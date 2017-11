Los 'comuns' piden al independentismo incluir el «referéndum pactado» en el programa Les ofrecen acordar este punto del programa y abogan por sumar al PSC a la misma causa EUROPA PRESS Sábado, 18 noviembre 2017, 13:34

La número 2 de la lista de los 'comuns' a las elecciones de diciembre, Elisenda Alamany, ha propuesto a los partidos independentistas ERC, JuntsxCat y la CUP acordar llevar un mismo punto en el programa electoral en que las cuatro formaciones apuesten por buscar un "referéndum pactado" en la próxima legislatura.

"El referéndum pactado es algo irrenunciable. Es irrenunciable no porque lo diga Catalunya En Comú-Podem, sino porque existe una mayoría social en Catalunya que lo avala y que incluso se encuentra en el electorado del PSC, de Cs y del PP", ha defendido en una entrevista de Europa Press.

Los 'comuns' habían ofrecido a los independentistas llevar dos puntos en común en todos los programas: la derogación de la aplicación del 155 y la petición de libertad de los consellers y dirigentes soberanistas encarcelados, y ahora hacen extensiva esta oferta a un tercer punto: el referéndum pactado entre la Generalitat y el Estado.

Alamany expone que la unilateralidad del independentismo se ha demostrado como una estrategia "fracasada", y considera que incluso dirigentes independentistas han admitido en los últimos días que la declaración de la República no fue una estrategia acertada y así se ha visto porque no se ha podido desarrollar.

"Estos 18 meses han servido al final para ir muy hacia adelante simbólicamente -declaración de la República-, pero materialmente se ha ido 40 años hacia atrás por lo que hace referencia al autogobierno", en alusión a la aplicación del artículo 155 con el que se ha intervenido la autonomía catalana.

Alamany defiende que todos los partidos que concurran a los comicios tienen que explicar cómo apuestan por el "desbloqueo" de la situación política en Cataluña, y ofrece a los independentistas hacer un frente común en el programa electoral con el referéndum pactado.

Sumar al PSC

La número 2 de la candidatura de Xavier Domènech incluso plantea sumar el PSC a este punto común del programa: "Creo que sobre el referéndum deberían estar de acuerdo con las fuerzas no solo independentistas, sino también con el partido socialista", cuya candidatura al 21 de diciembre lidera Miquel Iceta.

Alamany reprocha que tanto los partidos que apoyan el 155 como los que impulsaron la independencia unilateral "les gusta vivir en la excepcionalidad democrática" actual, y concluye que esta situación no es buena para Cataluña y que el referéndum pactado es la propuesta de consenso que permite volver a la normalidad.

«Salimos a ganar»

Recuerda que los 'comuns' ganaron las dos últimas elecciones generales en Cataluña defendiendo la consulta pactada y avisa que quieren repetir este diciembre: "Salimos a ganar. Entre otras cosas porque ya estamos acostumbrados a que las encuestas nos den datos muy bajos y al final resulta que ganamos".

Rechaza representar la 'equidistancia' respecto al bloque independentista y al no independentista y concluye: "Equidistancia no. Yo hablaría de discrepancia, de no querer asimilarnos a hojas de ruta que, al final, los protagonistas de esa hoja de ruta han dicho que no eran efectivas".

Alamany concluye que su lista quiere "representar esa Cataluña diversa, mestiza, que busca puentes y que quiere tejer consensos", y con ella ven posible gobernar la Generalitat tras haber conseguido, en las municipales de 2015, vencer en Barcelona y gobernar el Ayuntamiento.

"Nos gustaría que en el futuro tuviéramos la alcaldía de Barcelona con Ada Colau y la Presidencia de la Generalitat con Xavier Domènech y creemos que esto sería un escenario deseable para el conjunto del país", sentencia.