«La Comunitat Valenciana corre el riesgo de terminar como Cataluña» Carlos Rodríguez, portavoz de UPyD en la ciudad de Valencia, tras la entrevista. / Damian Torres El representante del partido magenta apuesta por que la formación ejerza de «mecanismo de defensa frente a los poderes» Carlos Rodríguez Portavoz de UPyD en Valencia A. CERVELLERA VALENCIA. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:29

Carlos Rodríguez, portavoz de UPyD en la ciudad de Valencia es un empresario licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública que ha tomado las riendas de la formación en un momento clave. El que fuera vicepresidente de la patronal Seguridad Asociadas de la Comunitat Valenciana (ESACV) y presidente de la asociación de vecinos de la Dehesa del Saler apuesta por volver a relanzar el proyecto político de UPyD.

-¿Con una presencia institucional tan reducida que puede seguir aportando UPyD a la sociedad?

-En los últimos años el partido ha vivido algo así como una travesía en el desierto. Una situación que nos ha permitido una capacidad de reflexión, salirnos de la actual espiral de esquizofrenia política que viven el resto de partidos y nos ha hecho pensar muchas cosas. Ahora preparamos una vuelta mucho más fuerte y buscamos definirnos más que como un partido como un mecanismo de autodefensa de los ciudadanos frente a los poderes públicos y privados. UPyD es un partido de ideas y queremos ser la formación de ese millón y medio de personas que salieron a la calle en Barcelona cuando vieron peligrar la supervivencia de la nación, de las 300,000 pymes y autónomos que desaparecieron con la crisis, de los indignados del 15M que les han usurpado la indignación. Gente a la que sigue sin dar respuesta el sistema. Nosotros creemos superada la geometría política de izquierda/derecha y tenemos en mente un nuevo eje, el de estado/sociedad.

-¿Está el partido preparado para concurrir a las elecciones de 2019?

-Nuestra principal misión ahora es darnos a conocer de cara los comicios de 2019. El problema es que carecemos de financiación. Nosotros creemos que los ingresos tendrían que venir directamente de los afiliados, tanto de los partidos como de los sindicatos. Por ello, queremos buscar el voto de los valientes luchando contra el nacionalismo, la corrupción y el terrorismo. A diferencia del resto, en UPyD no tenemos complejos. Ante un PP corrupro, un PSOE errático, un Podemos demagogo y un Ciudadanos irrelevante que en su cuestión fundamental se ausenta, nosotros representamos la firmeza y la toma de decisiones.

-¿Qué valoración hace del Consell y del tripartito en la ciudad de Valencia?

-Lo único que notan los valencianos en los dos casos son políticas de gestos, al contrario de UPyD, que es un partido de ideas y de gestión. El Ayuntamiento se dedica a pintar los bancos, cambiar los semáforos y traer reinas magas mientras no soluciona los problemas reales de los ciudadanos. En el caso del Consell, sigue vigente el clientelismo político y el enchufismo. Hemos visto como una consellera coloca a su marido y subvenciones a empresas relacionadas con el presidente de la Generalitat. No se ha cambiado nada. Este gobierno parece una copia en menor grado del Ejecutivo anterior.

-Desde el nacimiento de UPyD una de sus insignias ha sido la lucha contra el nacionalismo ¿Cómo vive el partido la situación actual en Cataluña?

-Parte de la culpa de la situación que se vive en Cataluña la tiene el sistema de partidos. El excesivo poder de las formaciones nacionalistas ha hecho que dominen toda la sociedad creando toda una serie de asociaciones satélites. En Cataluña no existe una verdadera sociedad civil, todo lo que existe está subvencionado. El nacionalismo es una enfermedad y no hay más que ver esa mitad de la sociedad que han dejado de ser ciudadanos y son solo masa que obedecen a las élites. La obra de ingeniería social del nacionalismo ha hecho que pasemos en pocos años de que la gran mayoría del pueblo catalán apoye la Constitución a que la casi la mitad odie a España.

-¿Cree que existe riesgo de contagio en la Comunitat?

-Desde luego, vamos a ello. La Comunitat Valenciana corre el riesgo de terminar como Cataluña. Se empieza por la lengua con la inversión lingüística, utilizándola como un instrumento de discriminación y no de comunicación y se termina como en la autonomía vecina. Aquí se discrimina a las personas, a los profesionales en el ejercicio de sus funciones en las instituciones ya que sin el valenciano no puedes ejercer tu profesión ni presentarte a concursos públicos. Al final convierten la lengua en un elemento de discriminación tanto laboral como empresarial y social. Vamos camino de terminar como Cataluña y la prueba está en que ya se han dado casos de adoctrinamiento político en las aulas valencianas, contando una falsificación de la historia. Y al final un cerebro que está en evolución lo amoldas rápidamente y eso es hay que impedirlo. El sistema educativo tiene que estar alejado de los partidos políticos y esto no pasa hoy en día.