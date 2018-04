La Comunitat es la antepenúltima de España en gasto por habitante El Gobierno incrementa la inversión per cápita para los valencianos en 31 euros respecto a 2017, pero la diferencia con la media nacional aumenta B. F. Miércoles, 4 abril 2018, 01:26

El pasado 19 de noviembre, tras la manifestación en defensa de una mejor financiación de la Comunitat, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó: «Se ha visibilizado perfectamente la existencia del problema valenciano». A tenor de cómo ha confeccionado los presupuestos el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, la imagen de ese problema todavía no ha llegado a Madrid, desde donde el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha deparado a la Comunitat el dudoso orgullo de ocupar el antepenúltimo puesto de las autonomías de España en gasto por habitante. Si bien es cierto que se ha mejorado dos posiciones respecto a 2017, cuando directamente el Gobierno de Rajoy reservó a los valencianos el último puesto, en los PGE que pretenden aprobarse para este año la inversión por habitante dedicada a los vecinos de la Comunitat aún se alejará más que en 2017 de la media nacional. La brecha con los mejor tratados por las inversiones del Estado, lejos de reducirse, se incrementa.

En términos absolutos, la inversión per cápita aumenta respecto a los presupuestos del año pasados, los que castigaron con más dureza a la Comunitat. Sin embargo, el incremento interanual de 31 euros por habitante es inferior a lo que aumenta la inversión en el promedio nacional. Cada español recibirá de media en inversiones 32 euros más que en 2017, y de ahí que la diferencia aumente en contra de las inversiones territorializadas en la Comunitat, que ni siquiera en cifras totales suponen situarse acorde al nivel de población.

Los 740 millones en inversión es una cantidad inferior a los 1.477 que recibirá Andalucía, y también se sitúan por debajo de lo destinado a Castilla y León, Cataluña, Madrid o Galicia. No hay un criterio uniforme que permita armonizar los datos: población, territorio, edad... unas regiones superan a la Comunitat en función de un criterio y otras atendiendo a otro; en cualquier caso, quedan por encima.

La Comunitat recibe el 7,3% de las inversiones pese a representar el 10,6% de la población del país

En materia de inversión per cápita, los vecinos de la Comunitat reciben en inversiones en los PGE casi 150 euros. La cantidad sólo supera a la registrada por canarios y navarros. Cerca de los valencianos aparecen los vecinos de Baleares, que también aparecen en el grupo de regiones de peor financiadas del país. No obstante, la región balear es una de las que cuentan con la mejor renta per cápita de España, algo que no sucede con la Comunitat, que está por debajo tanto en renta como en financiación y también en inversión.

De contar con similar cantidad en los PGE que el promedio español, la Comunitat recibiría más de mil millones de euros, y más del triple de la cantidad presupuestada este año si cada valenciano contase con la inversión de las regiones punteras del país. La inversión por habitante de un cántabro es de 468 euros en los PGE de este año, más de 300 euros por persona que en la Comunitat, lo que supone una diferencia que equivale a dos anualidades de inversiones. Con estas cifras, si en Cantabria no recibiesen ni un euro más hasta los presupuestos de 2021, aún estarían registrando más inversión per cápita que en la Comunitat.

La inversión por habitante en Cantabria multiplica por tres la registrada por cada valenciano

La comparativa territorial también es sangrante para los valencianos en lo referido a la aportación del PIB nacional. La Comunitat representa el 9,35% del Producto Interior Bruto español. La inversión en tierras valencianas en función del PIB deja igualmente a la Comunitat entre las más perjudicadas, la décimo segunda del país, sólo por delante de Navarra, Madrid, Baleares, Cataluña y Canarias.

El Gobierno valenciano se advirtió ayer de que «cuando se baja a la realidad, lo que hay es que hemos pasado de ser los últimos en inversión per capita a los antepenúltimos» por lo que el «supuesto incremento (del 25% en las inversiones respecto a 2017) no nos saca del furgón de cola».

«No es que no converjamos con la media, es que nos alejamos un euro», señalan desde el Consell respecto a la diferencia entre la inversión per cápita de media nacional y la valenciana. Por todo ello, según fuentes del Ejecutivo valenciano, «seguimos teniendo unos PGE que en nada ayuda a que la Comunitat lidere el crecimiento económico» a pesar de datos positivos, como el de la reducción del paro conocido ayer.