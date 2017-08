Compromís se suma al PSPV en el plan para que la Diputación traspase el MuVIM Una de las estancias del recinto cultural valenciano. / irene marsilla La formación nacionalista quiere esperar al informe definitivo para deshacerse del museo, que cuesta cada año tres millones de euros A. RALLO VALENCIA. Jueves, 31 agosto 2017, 23:52

La voluntad de reordenar las competencias de la Diputación de Valencia es un objetivo que comparten PSPV y Compromís, al menos, en su discurso. Asunto diferente es el ritmo que impriman a esas aspiraciones. Por un lado, el PSPV ha mostrado su intención de deshacerse de servicios con el encargo de un informe jurídico para desprenderse del Hospital de Bétera y del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM). De hecho, ha comenzado ya a dar pasos con el centro sanitario.

Compromís, en cambio, circula a otra velocidad, aunque también sostienen que el futuro debe pasar por esa vía. Xavier Rius es el portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia y responsable del área de Cultura. El dirigente aseguró que pese a que ya existe un informe que afecta directamente a su departamento quieren esperar al otro trabajo, mucho más amplio, que aún está por llegar. De hecho, ni siquiera se ha encargado.

Pese a ello, recordó que el compromiso de todo el Ejecutivo provincial, tal y como se refleja en el pacto de gobierno, consiste en avanzar en la cesión de competencias, una labor que indica que se intensificará en esta segunda parte de la legislatura y en la que la coalición afirma que se implicará. Para iniciar este proceso, el representante de los nacionalistas quiere «una radiografía completa» de toda la administración provincial ya que recalca que este es el único informe que el gobierno encabezado por PSPV y Compromís aprobó realizar. El otro, sobre el que LAS PROVINCIAS informó ayer de los detalles de su contenido, no fue aprobado por la coalición.

Rius destacó que, tras ese informe más completo, ya se podrá decidir «aquello que se puede transferir, cómo hacerlo y cuándo» y se establecerá una lista de prioridades por lo que el MuVIM podrá ser «lo primero o lo último». El responsable de Cultura también quiso recordar que existe un presupuesto específico para el área de Transferencias que está en manos de los socialistas y que de momento no se ha aprovechado. Este departamento ha estado dirigido hasta hace unos meses por Diana Morant, alcaldesa de Gandia, pero no ha sido hasta la llegada de Voro Femenía, el nuevo responsable, cuando se ha comenzado a planificar la elaboración del mismo.

Ciudadanos, por su parte, emitió ayer un comunicado en el que pidió que se aclaren los planes de la Diputación de Valencia respecto a las dos instalaciones anteriores. La portavoz de la formación, Carmen Peris, ha solicitado esta información por registro de entrada. Considera primordial conocer con detalle el informe que avala estas acciones y subraya la necesidad de aclarar el futuro de la plantilla.

El informe del despacho jurídico concluye que tanto los servicios que se prestan en el Hospital de Bétera como los del Museo son competencias impropias -no deberían ser asumidas por la Corporación- y que, además, están duplicadas -existe otra administración que ejerce esa actividad en la misma área-. Y lo más relevante para dar el paso de desprenderse de la gestión es que no se produciría un perjuicio para el usuario, según dictamina el trabajo de los expertos.

El asunto económico no es secundario. No tiene mucho sentido que la Diputación pague un museo que se encuentra en Valencia. Sólo en el año 2016, el recinto costó 3,8 millones de euros a la Corporación. Las partidas más importantes son las de programación y personal, ambas por encima del millón de euros por ejercicio. El dossier de los especialistas aclara que el hecho de transferir el servicio no implica hacer lo mismo con la propiedad del inmueble y da incluso diferentes planteamientos al destino de la plantilla de estas instalaciones. O bien es asumida por el nuevo titular del servicio o se les destina a otro cometido dentro de la Diputación.

LAS PROVINCIAS contactó ayer con la Conselleria de Cultura y la concejalía del Ayuntamiento, los dos posibles titulares del servicio, según detallaba el informe. Desde ambos departamentos prefirieron no pronunciarse porque todavía no han recibido una comunicación oficial por parte de la Diputación.