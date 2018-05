Compromís pide 10 millones para un trasvase del Ebro, pero en Aragón Joan Baldoví, junto a Ignasi Candela. / EFE Los nacionalistas, que no apoyan esa transferencia a la Comunitat, respaldan que el Gobierno la financie para la Sierra de Arcos en Teruel J. C. FERRIOL Valencia Viernes, 4 mayo 2018, 00:59

Los cuatro diputados de Compromís en el Congreso han presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que solicitan un dotación de 10 millones de euros para financiar la «elevación de agua del Ebro a la comarca de Andorra-Sierra de Arcos», ubicada en Teruel. Se trata de una histórica reivindicación de los municipios de esta demarcación. Desde finales de los noventa reivindican una transferencia de agua del Ebro para garantizar el suministro para consumo humano e industrial.

La actuación se considera como más que necesaria para las localidades de esta comarca turolense. Pero no deja de ser, o al menos así lo entiende el PP valenciano, una obra hidráulica que garantiza un trasvase de agua. La actuación, cuyo presupuesto se estimó en alguna ocasión en más de 60 millones, consiste en captar agua en la cola del embalse de Mequinenza y mediante balsas y bombeos elevarla a una cota de hasta 700 metros.

La solicitud de la formación nacionalista que lidera Mónica Oltra resulta significativa, no sólo porque afecta a una cuestión tan particular de una región española, sin aparente implantación de esta coalición. También lo es porque lo que defiende Compromís con esta enmienda va en la dirección contraria a la que la formación nacionalista ha venido exhibiendo en relación con los trasvases de agua, en general, y el del Ebro en particular. La coalición ha apostado por las desalinizadoras y, en casos muy concretos, por el mantenimiento de algún trasvase de agua. Pero en ningún caso consta reivindicación alguna del trasvase del Ebro. De hecho, el perfil de Compromís -en cuya coalición se integran Els Verds- encaja con el rechazo a la puesta en marcha de grandes infraestructuras hídricas, y en concreto con los trasvases. La que se defiende para la Sierra de Arcos no tendría, sin duda, la envergadura del trasvase del Ebro a la Comunitat defendido en su día. Pero no deja de ser una infraestructura hídrica para tomar recursos desde el río y llevarlos hasta otra zona.

La enmienda de Compromís solicita aportar esos 10 millones de euros a esta intervención, y restarlos de la partida destinada al pantano de Yesa, en la población navarra del mismo nombre.

El pasado mes de febrero el presidente aragonés Javier Lambán mantuvo una reunión con la 'mesa por el futuro y la reindustrialización de la comarca Andorra Sierra de Arcos -formada por agentes políticos, sindicales, sociales y ciudadanos-'. El Gobierno de Aragón se comprometió a exigir explicaciones al Ejecutivo central sobre el estado del proyecto de elevación, en manos del Ministerio de Medio Ambiente, que en diciembre de 2017 ya especificó que, para licitar, era necesario que la Confederación Hidrográfica del Ebro realizara la confrontación de la tramitación que ya entregó la consejería el año pasado.

Otras enmiendas

Entre las enmiendas de Compromís a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 figuran otras iniciativas vinculadas a Aragón, así como a Baleares. Entre las primeras, una aportación de 20 millones de euros para desarrollar un plan ambiental del Ebro «y que permitiría paliar de modo sostenible las consecuencias de las riadas». También se reclaman 5 millones de euros para impulsar el Plan de Desarrollo Sostenible para el ámbito afectado por el proyecto del Salto de Jánovas -localidad ubicada en Huesca-, casi dos millones para el «acondicionamiento del Canal Imperial de Aragón a su paso por el municipio de Zaragoza» y 12,5 millones para planes de compensación a las zonas afectadas por embalses en Aragón.

Para Palma, Compromís solicita 20 millones de euros para la remodelación integral de la playa de la capital, 50 millones para subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías, 26 millones para el cumplimiento del convenio ferroviario en Baleares, otros 2,5 millones en ayudas a la vivienda y 24 millones en transferencias al Instituto Español de Oceanografía, para impulsar un polo marino en las islas.