Compromís insta al socialista Echávarri a que abandone la alcaldía de Alicante Mónica Oltra, junto a Ximo Puig y Gabriel Echávarri, durante un acto en Alicante. / alex domínguez Oltra dice que no se fijan plazos pero la coalición cree que el dirigente del PSPV incumple el código de buen gobierno si sigue al frente del Consistorio B. F. VALENCIA. Miércoles, 4 octubre 2017, 01:01

Compromís le ha declarado la guerra al alcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, tras conocerse el pasado viernes su citación por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio cuando este departamento estaba bajo su tutela. La coalición está dispuesta a continuar sosteniendo al gobierno municipal, pero no con Echávarri al frente.

El rechazo de los responsables alicantinos de Compromís ante la resistencia del alcalde no se ha visto matizada, ni rebajada, ni cuestionada por parte de los máximos dirigentes de la coalición. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, hizo ayer un llamamiento para que el entendimiento entre los partidos de izquierdas continúe, si bien no dio cuartelillo ni oxígeno a Echávarri, el alcalde más relevante del PSPV en la Comunitat a tenor de la importancia de la capital alicantina. La líder de la coalición reclamó entendimiento, mientras que el máximo responsable de Compromís Per Alacant, Natxo Bellido, insistió en solicitar que abandone la alcaldía, postura similar a la que mantiene Podemos en el consistorio.

Oltra no dio plazos, pero Bellido sí. Echávarri tiene de margen hasta el pleno que se celebrará a final de este mes, aunque el portavoz de Compromís Per Alacant negó que se tratase de «ultimátums ni urgencias». Fuentes de la dirección autonómica de la coalición recalcaron que «la prioridad» es que «las políticas de los gobiernos del cambio continúen», si bien precisaron que «la situación ni nos gusta, ni es cómoda para nadie, ni es buena, ni siquiera se ajusta al código de buen gobierno que la Generalitat impulsó para manejarse al frente de las administraciones dirigidas a raíz del Pacto del Botánico».

Si para cuando se celebre el pleno de octubre «desde el PSPV no se ha movido ficha, en Compromís tomaremos las decisiones que ya hemos anunciado. Ese es el horizonte sobre el que nos movemos. La pelota está en el tejado del partido socialista. No hay nada que haya cambiado con respecto a la posición que dijimos el viernes. Hablamos de un relevo en la alcaldía, señaló ayer Bellido. El pasado viernes, desde Compromís se indicó que «es absolutamente imprescindible, para continuar participando y trabajando», el relevo de Echávarri y la «recomposición» del pacto de gobierno, si bien sería de nuevo un socialista el que ocupase de nuevo la alcaldía de la ciudad.

Refundación del Consistorio

La portavoz de Compromís Mónica Oltra consideró que la situación que se vive en el Ayuntamiento de Alicante tras la imputación del alcalde merece «una reflexión colectiva de todos sobre si la situación que en este momento se vive en Alicante merece una refundación del equipo de gobierno y si merece una refundación sobre las bases del pacto de progreso». Oltra afirmó que Compromís «quiere trabajar para mejorar la ciudad» y para que los alicantinos «sientan las mejoras del nuevo gobierno y las puedan vivir con tranquilidad».

La vicepresidenta afirmó que su coalición está comprometida con el código de buen gobierno y eso marca la acción de Compromís y es «uno de los elementos esenciales también del pacto de progreso de la ciudad», suscrito entre el PSPV, Compromís y Guanyar Alacant.