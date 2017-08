Compromís duda de la Agencia de la Innovación y exige a Puig que la sede «real» sea Alicante García Reche, en su toma de posesión como responsable de AVI. / LP La coalición advierte de que serán «exigentes» para evitar que la AVI tenga una presencia «decorativa o simbólica» en la provincia S. P. / E. P. Miércoles, 9 agosto 2017, 01:47

valencia. Compromís se sumó ayer públicamente a a los que observan con cautela el modo en que se está desarrollando la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), institución creada a la medida de su máximo responsable, el exconseller Andrés García Reche, socialista cercano al presidente Ximo Puig, con el que ya compartió cargas públicas cuando ambos formaron parte de los gobiernos autonómicos dirigidos por Joan Lerma. El portavoz de la agrupación local de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, que actualmente ocupa el puesto de alcalde en funciones de la capital alicantina en sustitución del socialista Echávarri, advirtió ayer de que desde su formación serán «muy exigentes» para que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cumpla su promesa de que la Agencia Valenciana de Innovación trabaje desde Alicante y que «no haya que desplazarse a Valencia para hacer ninguna gestión» con este organismo. Al mismo tiempo, Bellido aseguró que desde la coalición velarán para que esta agencia «esté presente y sea real» en la ciudad y que su sede sea «totalmente operativa».

De este modo, ya han alzado su voz los empresarios representados por las organizaciones patronales de la provincia, el PP, Ciudadanos y ahora Compromís. La coalición nunca ha visto con buenos ojos esta agencia dependiente de Presidencia (en las exclusivas manos del PSPV) porque la consideran una invasión de competencias del Ivace (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, controlado por los nacionalistas desde la Conselleria de Economía), y ayer Bellido dio su opinión sobre la duplicidad de sedes de la AVI antes de mantener un encuentro en el Consistorio con el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz.

No obstante, Bellido señaló que van dar un voto de confianza y a esperar a ver si se cumple el anuncio de Puig de que la AVI tendrá su sede principal en Alicante. Sin embargo, afirmó que en caso contrario serán «los primeros en denunciarlo». A su juicio, la Agencia Valenciana de Innovación «tiene que dar soluciones al tejido productivo de las comarcas alicantinas», junto al territorio autonómico, y su presencia en la ciudad debe ser «real, no simplemente decorativa o simbólica». La implantación de una unidad operativa en Valencia donde tendrán cabida desde García Reche hasta sus más estrechos colaboradores en la dirección de la agencia ha despertado las suspicacias en Alicante. No menos ambiguo supone el mensaje que desde Presidencia se traslada a los diputados que preguntan por esa duplicidad de sedes.

El secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, contestó el pasado 30 de junio al diputado de Cs Tony Woodward que Alicante será la sede institucional, si bien Valencia contará con una unidad operativa que comenzará a ocuparse en septiembre pero no estará a «pleno rendimiento» hasta la primavera del año próximo, desde el Consell también se admite que los 45 empleados se repartirán «en atención a la relevancia de cada provincia en el conjunto del sistema valenciano de la innovación», al margen de que Alicante sea la sede institucional de la entidad.

Bellido aprovechó para reprochado al PP -que criticó la doble sede de la Agencia y anunció que pediría una única en Alicante- que en esta cuestión «poco puede decir» después del «ninguneo» en las inversiones del Estado, «donde la provincia de Alicante está a la cola de toda España». Ademá, criticó que los diputados del PP de la provincia no apoyaran las enmiendas en inversiones que hizo Compromís en los presupuestos.