Compromís no se descarta para formar parte del Ejecutivo de Sánchez Baldovía, ayer, en un acto del Bloc. / Firma Joan Baldoví apela a la «autoridad moral» de la coalición para recordar al PSOE que su «minoría exigua» en el Congreso le obliga a buscar acuerdos E. P. VALENCIA. Domingo, 3 junio 2018, 00:57

Compromís quiere dejarse querer. Otra cosa es que en Madrid se den por aludido de las sugerencias de la coalición de que se les pida participar en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que según fuentes de Ferraz será netamente del PSOE, pureza socialista que los nacionalistas todavía no dan por completamente cierta. El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, aseguró ayer que la coalición no cierra la puerta a entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez, si bien admitió que, de momento, nadie le ha ofrecido «absolutamente nada». En cualquier caso, advirtió a los socialistas que tendrán que llegar a acuerdos: «84 diputados es una minoría exigua y no dan para gobernar». Baldoví, que el viernes votó sí a la moción de censura que propició el cambio de Gobierno, votó no cuando también Sánchez se presentó en marzo de 2016 en una investidura fallida. Ayer recordó al nuevo presidente y a su partido que su actual apoyo no es «un cheque en blanco».

Baldoví realizó estas advertencias a preguntas de los periodistas en Valencia antes del Consell Nacional del Bloc (formación mayoritaria en Compromís), después de que Sánchez jurase su cargo como nuevo presidente tras prosperar la moción de censura a Mariano Rajoy.

Ante esta «ventana de oportunidad», según calificó Baldoví la nuvea situación, el diputado del Bloc se mostró confiado en que «sea un Gobierno menos hostil» a las reivindicaciones valencianas y cambie la posición del Ejecutivo de Rajoy: «Nos ha ninguneado y nos ha mantenido en el olvido en la financiación y con los presupuestos de (Cristóbal) Montoro». Para conseguirlo, Baldoví aseguró que Compromís mantendrá su «contundencia» y una «ilusión contenida», para que el nuevo Gobierno no olvide los problemas valencianos «absolutamente inaplazables».

Los nacionalistas se dejan querer si bien admiten que nadie de la cúpula socialista les ha llamado

«Se lo dije cuando ayer abracé y felicité a Pedro Sánchez: no te olvides de todo lo que hemos hablado», reveló Baldoví, quien preguntado por si le han ofrecido formar parte del Ejecutivo, explicó que, en base a lo que sigue por los medios de comunicación y a las declaraciones de José Luis Ábalos (el diputado valenciano y secretario de Organización del PSOE, persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez y uno de los nombres que suenan con más fuerza para formar parte del próximo Ejecutivo central), «parece que se quieren conformar con un gobierno socialista». Y a continuación Baldoví admitió: «No digo nunca mentiras, nadie me ha dicho en estos momentos absolutamente nada».