Compromís denuncia que la gestión del PP ha provocado una multa de 8 millones El portavoz de la coalición señala que se dejaron sin ejecutar 33 de los 42 millones de la Unión Europea para proyectos de Educación REDACCIÓN/ EP Miércoles, 10 enero 2018, 00:42

Valencia. El Consell ha tenido que pagar una sanción de 8 millones de euros por «la mala gestión de fondos europeos para educación en época de los gobiernos del PP, cuando dejaron sin ejecutar proyectos con subvención europea por un valor de 33 millones de euros».

Así lo denunció ayer el grupo parlamentario Compromís, cuyo síndic, Fran Ferri, señaló que esta es «una nueva prueba de la vergonzosa ruina en diferido que nos ha dejado el PP por su mala gestión que hoy en día seguimos pagando todos los valencianos y valencianas». Según detalló la coalición en un comunicado y adelantó la Cadena Ser, los populares Alejandro Font de Mora, José Císcar y María José Catalá, al frente de la Conselliía de Educación entre los años 2007 y 2015, pidieron 42,3 millones de euros para diferentes proyectos subvencionados por fondos europeos. De este dinero asignado por Europa «se tuvieron que devolver 33 millones por haber sido incapaces de gestionarlo durante este periodo ninguno de los tres consejeros mencionados».

Según Compromís, la no ejecución supuso «una especie de multa en forma de intereses que asciende a 8 millones de euros por no haber ejecutado en su momento los fondos». «Curiosamente el Ministerio de Educación no ha exigido el pago de estos intereses hasta la llegada del nuevo gobierno del Botánico. Por tanto, no es solo que no se ejecutaron los fondos europeos, sino que además al gobierno del Botánico se le han retenido 8 millones de euros por la no ejecución de ese dinero por parte del gobierno del PP entre 2007 y 2015», subrayó el portavoz de la coalición.

Desde el PP aseguraron que la mayoría de estos fondos corresponden al plan Educa3 y a la apuesta por impulsar las escuelas infantiles, una iniciativa que partía directamente del ministerio y que la convocatoria era realizada por la conselleria. La formación recalcó que los fondos del plan recaían tanto en la Unión Europea como en los municipios y muchos de estos descartaron llevar a cabo los proyectos por cuestiones económicas, por ello una parte significativa de los fondos nunca llegó a ejecutarse.