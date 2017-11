Compromís capitaliza la marcha del 18-N pese a los intentos de despolitizarla Joan Ribó, Mónica Oltra y el síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ayer en el Botánico. / JESUS SIGNES Oltra y Ribó presentan un acto con el mismo título que el lema de la manifestación que los sindicatos y la patronal pretenden presentar al margen de los partidos B. F. / A. G. VALENCIA. Martes, 14 noviembre 2017, 00:10

Dos movimientos divergentes en torno al mismo evento, la manifestación del próximo sábado reclamando una mayor financiación por la Comunitat, muestran los diferentes enfoques de una marcha que Compromís capitaliza a través de todos los medios a su alcance. La semana pasada fue Enric Morera (presidente del Bloc y fundador de Compromís) y su equipo de Presidencia en Les Corts los que pusieron en marcha una campaña publicitaria en los medios de comunicación y autobuses de la EMT (30.000 euros de gasto) promoviendo el lema de la manifestación. Ayer, la líder de la coalición, Mónica Oltra, y el alcalde más representativo de Compromís, Joan Ribó, presentaron una propuesta ('Finançament Just Valencià') a cinco días de que se celebre la marcha.

La esperanza de despolitizar la manifestación que albergan sindicatos y patronal siembra en terrenos baldíos. A pesar de ello, los convocantes de la marcha que el sábado recorrerá Valencia advirtieron ayer de que no serán bienvenidos a la marcha quienes vayan con un lema distinto al suyo. En una rueda de prensa para evaluar la evolución de la convocatoria, los dirigentes de CCOO, UGT y la patronal CEV aseguraron que no quieren otro tipo de pancartas que no sean la reivindicación de una financiación y unas inversiones justas. Señalaron que no les gustaría que se instrumentalizara la marcha «por parte de nadie» insistiendo que el objetivo es defender los intereses generales de la Comunitat. La declaración de intenciones de los agentes sociales choca con la realidad política. El lema de la marcha aún no está cerrado pero se ha acordado ya su título en las redes sociales: #FinançamentJust. Casualmente, o no, 'Per un finançament i unes inversions justes' era el mensaje de la campaña publicitaria pagada por el erario público de Les Corts. Igualmente, 'Finançament Just Valencià' es el título de la propuesta presentada ayer por Oltra y Ribó. Felices coincidencias que permiten a Compromís capitalizar la movilización.

Representantes de la coalición (las portavoces Mónica Oltra y Àgueda Micó; el alcalde Joan Ribó, la secretaria autonómica Clara Ferrando y los ediles Giuseppe Grezzi y Sergi Campillo) convocaron a la prensa ayer ni más ni menos que en el Jardín Botánico, donde se aprobó el pacto tripartito que sostiene al Consell, para presentar su propuesta siete horas después que los agentes sociales. Ribó concentró su intervención en el asunto de las inversiones y señaló que «hay una cierta intencionalidad». Los intervinientes pusieron ejemplos del problema de la falta de financiación, y la reivindicación la reclamaron como algo propio.

Pere Fuset afirma que si se habla «de financiación es porque Compromís lo ha puesto en la agenda» «No somos la patronal ni los sindicatos», remarca Boluda, presidente del lobby empresarial AVE

Por si alguien no tiene claro la autoría de la protesta, el concejal Pere Fuset aseguró: «Hablamos de financiación porque Compromis lo ha puesto en la agenda». Oltra aseguró que España se rompe, entre otras cosas, «también con el dumping fiscal de la Comunidad de Madrid», gobernada por el PP, al que también recordó al hablar del ministro Montoro y de la «lealtad institucional». Los políticos coincidirán en la manifestación con un centenar de entidades, entre ellas Acció Cultural del Poble Valencià o la plataforma pel dret a decidir, mientras que otras como la asociación Poble Lliure realiza una convocatoria para manifestarse con el lema: «Frente al expolio del Estado: ¡Independencia!». Sin ir más lejos, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), la filial en la Comunitat de ERC anunció ayer su adhesión a la manifestación, y haciendo oídos sordos a la petición de los convocantes, acudirá con una consigna propia, reclamando la soberanía fiscal.

AVE no irá aunque apoya

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, confirmó ayer que la organización no asistirá a la manifestación por la financiación del próximo sábado aunque la respaldan ya que ellos fueron los primeros en denunciar la discriminación que sufre la Comunitat en materia de financiación autonómica.

Según Boluda, «serán los empresarios quienes decidirán si acuden o no, pero AVE no irá como tal». Es decir, la decisión será de cada empresario que, de participar, lo haría a título individual y no como AVE. Preguntado por su presencia, el naviero aseguró que él no irá al no estar en Valencia.

Boluda insistió en que «AVE no está para ir a manifestaciones, sino a actos». «No somos la patronal ni los sindicatos», remarcó el presidente del lobby empresarial tras la celebración de un acto sobre el corredor mediterráneo al que asistieron el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el de Les Corts, Enric Morera.