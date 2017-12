Una diputada y un asesor exparlamentario de Compromís acuden a la marcha separatista en apoyo a Puigdemont

La marcha independentista que recorrió ayer las calles de Bruselas contó con representación política valenciana. Marta Sorlí, diputada de Compromís en el Congreso, y Jordi Sebastià, actual asesor en el parlamento europeo y exeurodiputado de la coalición, acudieron a la manifestación independentista.

Los dos políticos forman parte del Bloc Nacionalista Valencià, el principal partido dentro de Compromís y el principal defensor de las tesis nacionalistas. Ambos compartieron en redes sociales un imagen en la marcha y justificaron su presencia alegando que es necesario pedir a la Unión Europea que «proteja la democracia». Sebastià, que también fue alcalde de Burjassot, es un firme defensor de la idea de que Bruselas tiene que intervenir para parar lo que considera «la deriva antidemocrática de España». En la manifestación que recorrió ayer las calles de Bruselas también estuvieron presentes unos pocos ciudadanos valencianos que apoyaron la convocatoria con una pancarta con el lema ‘los valencianos con el presidente de la república catalana’. En el cartel también estaba visible el crespón amarillo que utilizan como símbolo los independentistas y un mapa representando el imaginario de los ‘països catalans’. Junto a esta pancarta estuvieron presentes algunos manifestantes con banderas independentistas de la supuesta república valenciana. Ni Sebastià ni Sorlí se congregaron junto a estos ciudadanos.

Galería. Manifestantes valencianos en la marcha de ayer en Bruselas. / Beatriz Navarro

El que fuera eurodiputado desde 2014 a 2016 ya ha mostrado en ocasiones anteriores su respaldo al proceso independentista catalán. Sebastià ha acudido a diferentes actos que ha celebrado el expresidente Carles Puigdemont en Bruselas para intentar internacionalizar ‘el procés’ y que no han contado con el soporte de los partidos mayoritarios del europarlamento. También fue uno de los firmantes del manifiesto ‘Va de democràcia’, un texto en el que diferentes ciudadanos valencianos respaldaron el referéndum independentista del pasado 1 de octubre en Cataluña y reclamaban la celebración de una votación similar en la Comunitat.La parlamentaria de Compromís que no acudió a la marcha fue Mónica Àlvaro, diputada autonómica y también militante del Bloc, que, pese a que estaba en Bélgica, no se le vio junto a Sebastià y Sorlí en la manifestación separatista. Àlvaro acudió a Bruselas para participar en un acto que organizó Compromís en el Parlamento Europeo para visibilizar la infrafinanciación que sufre la Comunitat y reclamar una reforma del sistema actual. Además de la diputada autonómica, en este foro participó Sebastià, Sorlí y representantes de otras formaciones como la Chunta Aragonesista o Equo. Según un comunicado difundido por la coalición, Sebastià defendió que «Compromís quiere aportar soluciones a un problema que es estructural, no se trata de beneficiar los valencianos sino de proporcionar un modelo justo por todas las comunidades autónomas».

Marta Sorlí habla de «casualidad»

La diputada castellonense, Marta Sorlí, en declaraciones a la Cadena Ser Valencia, ha negado que su presencia ayer en la manifestación en Bruselas fuera para mostrar su apoyo al expresident Puigdemont y a los exmiembros de su gobierno en Bruselas. La diputada de Compromís ha señaldo que ha sido «la casualidad» la que hizo que justo el día de la manifestación independentista ella estuviera en Bruselas, pero niega que acudiera a la capital belga a manifestarse, ya que su posición es contra el 155 y contra la DUI. ''Nosotros hemos venido a hablar de financiación, aunque sí que es cierto que estar en Bruselas en un momento histórico como el que se vivió ayer y no acudir como mínimo a observarlo, habría sido estar de espaldas a una realidad política que está afectando a la política a todos los territorios y a todos los niveles'', ha concluido.