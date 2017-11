Compromís ve «anormalidad institucional» en la negativa a dimitir de Echávarri

alicante. El portavoz del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido, definió ayer la situación que se vive en el Ayuntamiento de Alicante, con la salida de Guanyar Alacant del equipo de Gobierno este miércoles, de «anormalidad institucional y de excepcionalidad».

Compromís abandonó la semana pasada el equipo de Gobierno, tras el procesamiento del alcalde socialista, Gabriel Echávarri, por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio, mientras que Guanyar anunció que dejará hoy en solitario a sus socios si el primer edil no dimitía. Además, Echávarri está investigado por despedir a una trabajadora temporal del ayuntamiento, cuñada del portavoz municipal del PP Luis Barcala. El PSPV se quedará en un gobierno con seis concejales de 29.

Bellido, que aseguró que «están las cosas como estaban», sí alegó que Compromís está teniendo «un papel activo» en la búsqueda de una solución. «Si el alcalde dimite, que es lo que hemos pedido, hay que lanzarse a buscar una nueva investidura de un alcalde o alcaldesa progresista», dijo.

Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno y del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Eva Montesinos, aseguró que se afronta «con naturalidad» la salida de Guanyar Alacant del equipo de Gobierno, y afirmó que se llevarán «todos los asuntos adelante» porque no les «asusta el trabajo» y que lo harán «tan bien» como sepan. Preguntada por si se podría mantener esa minoría el resto de mandato, aseguró: «Sí claro que sí; no tenemos ninguna duda»; además, sobre la dimisión de Echávarri, señaló: «No ha cambiado nada, no va a dimitir».