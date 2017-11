El complejo funcionamiento del polémico concierto económico

La aprobación en el Congreso del cupo vasco, la aportación que realiza el País Vasco a la financiación del Estado ha reeditado la queja unánime de otras autonomías y expertos sobre la escasa contribución que hace dicha comunidad a la administración central, que en 2017 será de 1.300 millones oficialmente. Sin embargo, al restarle el coste de las políticas activas de empleo, una competencia transferida en 2011 con un gasto fijado en 340 millones (la cifra concreta no se recoge en la ley) hacen que el cupo sea finalmente unos 950 millones este año.

El concierto económico vasco se remonta a 1878 tras el fin de la tercera guerra carlista y que durante la dictadura franquista se mantuvo sólo en Álava. Actualmente está contemplado en la Constitución. A diferencia de lo que ocurre con el resto de comunidades integradas en el denominado régimen común, el País Vasco tiene sus propias haciendas forales que recaudan todos los tributos, incluidos el IRPF, IVA o Sociedades. Esto no significa que tenga capacidad normativa sobre ellos (el IVA y Sociedades están armonizados en toda España). Posteriormente, mediante un sistema complejo se decide cuál es la cantidad de esos ingresos que la comunidad debe aportar al EStadol por la prestación de servicios que no están cedidos, pero de los que se beneficia. Es el caso de Defensa, Exteriores, la Corona o las Cortes Generales. El problema radica en cómo se realiza el cálculo de esos servicios, que se denominan cargas no asumidas. Para ello se utiliza una variable que se basa en el peso del PIB del País Vasco respecto al conjunto del Estado y que se ha fijado en el 6,24%. En realidad esta cifra se mantiene inalterable desde 1982, algo que ha permitido al PNV destacar que aporta por encima de su peso actual (6,1%). Sin embargo,si el País Vasco aportara ese 6,24% supondría un pago de 11.617 millones en 2017, pero a esa cifra deben restarse conceptos que menguan el resultado final hasta esos 1.300 millones. Otro ajuste tiene que ver con el IVA. El cupo vasco es de carácter quinquenal (2017-2021), aunque no se había renovado desde 2007. En comparación con ese año, cuando pagó 1.565 millones, la aportación en 2017 se reduce en 265 millones, sin descontar las políticas activas.