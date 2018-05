La comisión sobre la financiación del PSPV y el Bloc enfrenta al Botánico Antonio Estañ junto a Manolo Mata y miembros de Podemos. / EFE El síndic socialista critica que Podemos caiga en «la trampa» del PP y Estañ le reclama «humildad» al recordarle los 26 investigados en el caso A. CERVELLERA VALENCIA. Jueves, 24 mayo 2018, 00:41

En el pleno de ayer de Les Corts no había ningún punto relacionado con la detención del expresidente Eduardo Zaplana pero en la cámara sobrevoló durante toda la mañana el tema de la corrupción, del que no se dejaba de hablar en los pasillos. Las investigaciones judiciales tuvieron un hueco con el último punto del orden del día, con la propuesta de crear una comisión de investigación sobre la presunta financiación electoral del PSPV y el Bloc en 2007, el partido mayoritario de Compromís. Un debate que enfrentó duramente a los socialistas con Podemos, los dos partidos que junto a Compromís firmaron el Pacto del Botánico.

El hecho de que la iniciativa se aprobase por unanimidad de todos los grupos parlamentarios no garantizó un debate tranquilo. Manolo Mata, portavoz de los socialistas en Les Corts, ya apuntó, antes de comenzar el debate, que «los nuevos partidos se están quedando viejos a la carrera» en una clara referencia a Podemos y Ciudadanos (impulsores de la comisión de investigación), a los que recordó que no han ayudado a destapar casos como el de Zaplana que ya denunciaban hace años formaciones como el PSPV, Compromís o Esquerra Unida. Unas palabras que recuperó durante su intervención en la tribuna de Les Corts y a las que sumó criticas hacia las nuevas formaciones por caer «en la trampa» del PP de que parezca que todos los partidos son iguales, a su parecer algo «vergonzoso».

Mata afirmó que el caso de la presunta financiación irregular que ha salpicado al PSPV y el Bloc «no es un asunto de corrupción», y recalcó que no es serio que pongan en el mismo saco a los socialistas y a un partido «que nos ha robado hasta la identidad y los sueños». Para el portavoz son «cuatro contratos» absurdos los que han desencadenado una investigación judicial. Además, aprovechó la ocasión para subrayar de que cuando se le acusaba a Podemos de financiarse de forma ilegal a través de Irán no se lo creían. Por ello, reclamó «lealtad» al Consell Botánico, del que apuntó que no ha habido ningún caso de corrupción.

Ciudadanos cree que se ha vivido «una corrupción instalada, institucionalizada e indiscriminada»

Las palabras de Mata no sentaron nada bien a Antonio Estañ, secretario general de Podemos, que contestó duramente al portavoz del PSPV al reclamar a los socialistas «humildad». Para Podemos se parte de la base de que «nadie va a igualar al PP» en los casos de corrupción pero eso no implica que al Botánico «se le vaya a exigir mucho más». Estañ recordó a Mata que ya hay 26 investigados en la causa y por ello señaló que no entiende que los socialistas «reaccionen así».

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, instó a aclarar la financiación del PSPV y el Bloc porque, según dijo, «no hay corrupción ni buena ni mala» ni hay «partidos más culpables que otros», sino lo que había, lamentó, era «una corrupción instalada, institucionalizada e indiscriminada», tal y como informó EFE. La diputada de Compromís Mónica Álvaro apoyó la investigación porque es «una buena oportunidad para demostrar que no todos los partidos son iguales» y aseguró que en este asunto no hay nada que pueda imputársele al Bloc. Desde el PP, el diputado Fernando Pastor criticó que quienes se presentaban como «únicos valedores de principios como la honestidad, la honradez y la decencia» quedan «señalados como responsables en primera persona de una trama de financiación ilegal» de la que cree que «pronto habrán noticias».