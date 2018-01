Ciudadanos se reúne con los 'comunes' para recabar su apoyo para presidir el Parlament El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo. / Efe Ambas formaciones mantendrán un encuentro mañana o pasado, aunque los de Domènech han anticipado que no les facilitarán ni la Presidencia de la Cámara ni la de la Generalitat MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 8 enero 2018, 15:58

Ciudadanos considera fundamental la batalla para la Presidencia del Parlamento de Cataluña, en la que es vital el voto de los ocho diputados de Catalunya en Comú. De ello depende el futuro de la Generalitat y en gran medida el de la política española y, por eso, el equipo de Inés Arrimadas se reunirá en las próximas horas con los 'comunes' de Xavier Domènech para su apoyo.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al término de la primera Ejecutiva del 2018 para planear la estrategia para este arranque de año y para Cataluña. "Mañana por la tarde o el miércoles por la mañana habrá una reunión. Allí sabremos si están con los separatistas o con los constitucionalistas", ha asegurado el líder naranja.

Por ahora, tanto los comunes desde Barcelona como Podemos desde Madrid han cerrado esa puerta. Domènech prometió en la campaña electoral que los votos de sus diputados no servirían para hacer presidente a Carles Puigdemont ni a Inés Arrimadas y siguen en ese guión. "Es una respuesta más que cerrada", según dijo el pasado viernes la portavoz morada, Noelia Vera.

En Ciudadanos, no obstante, no quieren tirar la toalla. Van a presentar como candidato a presidir el Parlament a José María Espejo, "un garante de la Constitución y la ley", ha insistido Rivera, como demostró en los meses pasados. Sobre la posibilidad de ceder la presidencia de la Cámara autonómica a los 'comunes' para evitar que repita como presidente una fuerza secesionist, el líder liberal ha insistido en que son la "fuerza más votada" el 21-D. "No se me ocurre ningún motivo para que preside la Mesa la quinta fuerza en vez de la primera", ha remarcado.

Una vez que se haya constituido la Mesa, en los siguientes diez días deberá proponerse un candidato que irá a la sesión de investidura para presentar su programa de Gobierno. "Esta es otra batalla", reconocen fuentes del partido naranja porque aunque los ocho diputados independentistas -cinco en Bruselas y tres en prisión- no puedan tomar el acta y no corra la lista para que sus puestos los ocupen otras personas, si los 'comunes' no apoyan a la formación liberal, no sumarían.

Condiciona su apoyo a los PGE

Rivera también ha marcado los objetivos del partido para este año. Toda una batería de reformas sociales, económicas y de Estado que tendrá que sentarse a negociar con el Gobierno al igual que los Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas que ha advertido el líder de Ciudadanos no obtendrán el visto bueno de su partido mientras la senadora del PP, Pilar Barreiro, imputada por el 'caso Púnica', no dimita. "Empiezan el año como un nuevo caso de corrupción", ha recordado el dirigente liberal, que ha recordado a Rajoy y al PP que están "incumpliendo" el acuerdo de investidura"

