Ciudadanos rectifica y acudirá a la manifestación por una financiación justa Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, durante un pleno del Ayuntamiento de Valencia. / I. Marsilla El PP es el único partido que mantiene que la reforma del sistema tiene que negociarse sólo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera A. CERVELLERA VALENCIA. Martes, 7 noviembre 2017, 00:06

Ciudadanos ha cambiado su postura inicial y acudirá finalmente a la manifestación para reclamar una reforma del sistema de financiación más justo para la Comunitat. Las reticencias iniciales de la formación naranja han quedado diluidas al ampliarse la base social de la convocatoria que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en la ciudad de Valencia.

La decisión fue anunciada ayer por Fernando Giner, portavoz autonómico del partido y concejal en Valencia, tras una reunión del máximo órgano de dirección regional de Ciudadanos en la que participaron también Mari Carmen Sánchez, síndica en Les Corts; Juan Córdoba, diputado autonómico, y otros dirigentes. Giner justificó el cambio de postura al haber verificado que existe un «consenso en la sociedad» y que no busca «enfrentarse» contra nadie. Además, desde Ciudadanos también consideran que es una cuestión de «coherencia política», ya que hace pocos meses firmaron junto al resto de partidos valencianos con representación parlamentaria un manifiesto en el mismo sentido. «Si el pueblo valenciano va a estar en la calle, nosotros estaremos», sentenció el portavoz naranja.

La incorporación de Ciudadanos se produce después de que la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) decidiera sumarse a la marcha pese a descartarlo en un primer momento. Partidos como el PSOE, Compromís y Podemos, también estarán presentes en la convocatoria organizada por los sindicatos CCOO y UGT alrededor de un centenar de asociaciones civiles. La última organización en unirse ha sido la Asociación de Juristes Valencians (AJV), que ayer anunció su decisión.

En la marcha participan los sindicatos, Compromís, Podemos, PSPV y un centenar de organizaciones La formación naranja justifica su decisión por el consenso de la sociedad y por «coherencia política»

Cs ha sido reticente desde el primer momento a compartir la foto de la manifestación con formaciones como Podemos o Compromís. Por ello, ayer quisieron marcar distancias con la izquierda. Giner aseguró que siguen pensando que este tipo de cuestiones «no se solucionan detrás de una pancarta» y reclamó a Ximo Puig, presidente de la Generalitat, «capacidad de negociación» en la reforma de la financiación. Además, pidió a los partidos que en el futuro sean «coherentes» y voten a favor del nuevo modelo en el Congreso.

El movimiento de Ciudadanos deja al PP como la única formación política de relevancia que no participa en la manifestación del 18 de noviembre. Desde el partido han mantenido la postura desde el primer momento y ayer recalcaron que no piensan modificarla. «El PSOE es el causante de la situación actual porque seguimos esperando conocer su posición en el Consejo de Política Fiscal y Financiera así como en el Congreso, una incógnita que también tenemos con Ciudadanos. Nosotros seguiremos trabajando por una financiación justa», señalaron fuentes del PP, que recordaron que ya en 2005 los independentistas de ERC utilizaban el lema del 'finançament just' para sus manifestaciones durante la diada en Cataluña. Al acto del próximo 18 de noviembre se han sumado entidades como Acció Cultural del País Valencià o la plataforma pel dret a decidir, mientras que otras como la asociación Poble Lliure realiza una convocatoria para manifestarse con el lema: 'Frente al expolio del Estado: ¡Independencia!'.

Los convocantes siguen apostando por tratar de convencer a los populares después de que Ciudadanos y los empresarios se hayan adherido a la convocatoria. El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, mostró ayer la satisfacción de su formación por la «buena noticia» de que Ciudadanos se vaya a sumar a la manifestación y mostró su esperanza en que «el próximo en rectificar sea el PP».