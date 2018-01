Ciudadanos plantea reformar la ley de À Punt tras el polémico arranque La oposición reclama la comparecencia del presidente del Consejo Rector y el PSPV admite que la norma tiene fallos que resolver A. CERVELLERA Jueves, 25 enero 2018, 00:13

Valencia La incompatibilidad de Vicent Vergara como miembro del Consejo Rector de À Punt, la nueva radiotelevisión valenciana, las polémicas por dar excesivos privilegios a los trabajadores, los vínculos de determinados aspirantes y los cuestionados procesos de selección llevaron ayer a Ciudadanos a plantear reformar la ley de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación por su «mal sistema de fiscalización».

Toni Subiela, diputado del partido naranja en Les Corts, aseguró que la «situación problemática» que se vive con la puesta en marcha de À Punt les va «a obligar a presentar una reforma de la ley». Subiela quiso denunciar la información adelantada por LAS PROVINCIAS, en la que se evidenciaba una nueva incompatibilidad de uno de los miembros del Consejo Rector que podría amenazar la elección de Empar Marco como directora de À Punt. Esta es la de Vicent Vergara, vocal propuesto por el PSPV, que incumplió la ley de la nueva RTVV al nombrar a su mujer administradora única de Publicaciones Túria, la revista que dirigía Vergara. Por ello, desde Ciudadanos exigieron su dimisión.

Para el diputado, esta situación es «insostenible» y anunció que desde el partido naranja se va a solicitar igualmente la comparecencia del presidente del ente, Vicente Soriano, para que explique la situación de Vergara. «El Consejo Rector debe hacer algo al respecto, nos parecería realmente grave que, ante una incompatibilidad marcada por la ley, no se actuara de oficio y se iniciaran los trámites para su cese», añadió Subiela tras insistir en que la situación de la CVMC es «especialmente problemática».

La comparecencia de Marco también fue reclamada ayer por el PP. Además, el Presidente del Grupo Popular en Les Corts, Jorge Bellver, anunció la presentación de una denuncia en Transparencia por irregularidades en la elección de Marco como directora de À Punt. El PP también solicitó un informe a los servicios jurídicos de la CVMC sobre las posibles irregularidades en su nombramiento como consejero y, las consecuencias derivadas del proceso de elección de Marco como directora. Bellver señaló que «este nuevo capítulo en la polémica puesta en marcha de À Punt son algo más que disfunciones, son posibles ilegalidades que pueden alterar su puesta en marcha» y destacó que «nos encontramos ante un incumplimiento flagrante de la normativa recogida expresamente en la ley de creación de la nueva RTVV».

Por su parte, Manolo Mata, portavoz del PSPV en Les Corts, admitió que «hemos hecho una ley con esquinas que ya resolveremos». Unas declaraciones que dejan abierta la puerta a reformar la actual normativa de À Punt. El diputado socialista quiso distanciarse del nombramiento de Vergara, que insistió que fue respaldado por cuatro grupos parlamentarios en Les Corts. Sobre la incompatibilidad Mata afirmó que cree que si el consejero no reúne los requisitos de compatibilidad, dejará de ser incompatible transmitiendo las acciones. Además, quiso alertar no de que se ha hecho una ley para la nueva RTVV «un tanto peculiar», pues se quiere que haya especialistas y luego se les impide «que sea compatible con todo, en un sitio donde la gente no tiene sueldo».