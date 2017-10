Ciudadanos también pide a la Diputación que ceda el teatro Principal a Lo Rat Penat para los Jocs Florals La fachada del Teatro Principal. / Damián Torres Mamen Peris lamenta que «por causas ideológicas se deniegue el permiso a la asociación por primera vez en 138 años» REDACCIÓN Martes, 17 octubre 2017, 16:35

La portavoz de Ciudadanos en la Diputación Mamen Peris ha registrado una moción en la que pide que “la corporación provincial ceda el teatro Principal a la asociación Lo Rat Penat para la realización de los Jocs Florals”, sumándose así a otra iniciativa presentada por el PP en ese sentido. La diputada lamentó que “por causas ideológicas se haya denegado el permiso cuando se ha venido dando en los últimos 138 años”. Además, denunció que “el argumentario de la diputada de Esquerra Unida para no concederlo no se ajusta al reglamento de la cesión del uso del teatro”.

Según el reglamento, “no se cederán las instalaciones para la celebración de sorteos, ceremonias de entrega de premios, de graduación, de rifas ni, en general, actos de carácter no cultural… pero sí en actos de especial relevancia”. “Los Jocs Florals es un evento cultural y de especial relevancia”, destacó Peris. Por eso, la portavoz de Cs subrayó que “si el acto cumple los requisitos, no se entiende que se deniegue el permiso”. Por tanto, argumentó, “la decisión de IU es discriminatoria ya que no responde a un criterio objetivo”. “En la moción presentada pedimos que el Gobierno rectifique y ceda las instalaciones a Lo Rat Penat”, indicó la diputada. “De no hacerlo, la mayoría del ejecutivo estará consintiendo la política sectaria de una sola diputada”, concluyó.