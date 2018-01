Ciudadanos pide al PP que devuelva el dinero robado por sus «políticos corruptos» REDACCIÓN Martes, 30 enero 2018, 23:51

Valencia. Ciudadanos registró ayer una Proposición No de Ley (PNL) en Les Corts para exigir la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos, es decir, que los partidos devuelvan el dinero robado por sus «políticos corruptos».

Así lo explicó la síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, quien aseguró que «la transparencia es una bonita bandera que a todos nos gusta enarbolar, pero ha llegado el momento de ponerse manos a la obra y actuar de verdad contra la corrupción». En la rueda de prensa tras la junta de portavoces, indicó que la iniciativa de Ciudadanos reclama «además de un cambio normativo que incluya la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos, la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control». «Estamos cansados de tanta corrupción, especialmente en la Comunitat Valenciana», añadió, y consideró que «es importante que todos los partidos estén implicados en la lucha contra la corrupción».

La propuesta de Ciudadanos no nombra de forma explícita al PP valenciano pero llega en un momento especialmente delicado para la formación por las últimas revelaciones del caso Gürtel. Pese a no nombrar explícitamente a los populares la PNL del partido naranja, sí señala que «los episodios de corrupción política que se han ido conociendo en los últimos años en nuestra Comunitat Valenciana gracias a la labor tanto judicial como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no solo han sido causa de gran parte de la pérdida de confianza de los ciudadanos respecto a sus representantes políticos, sino que han provocado, de forma evidente, la pérdida de recursos económicos para las arcas públicas». Del mismo modo también se destaca que «dentro de la acción conjunta de las instituciones públicas contra la lacra de la corrupción política, los partidos políticos pueden jugar de igual modo un papel fundamental como 'aliados' contra quienes emplean medios ilegales para enriquecerse con fondos públicos».