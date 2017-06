Ciudadanos pide la destitución de Rafael Xambó del Consejo Rector de RTVV por sus «injurias e insultos» Rafael Xambó en una imagen de archivo. / Irene Marsilla. El diputado Toni Subiela ha hecho esta propuesta en la comisión de Radiotelevisión Valenciana de Les Corts EFE Valencia Lunes, 26 junio 2017, 13:38

El diputado de Ciudadanos Toni Subiela ha pedido hoy la destitución del Rafael Xambó como miembro del Consejo Rector de la CVMC por sus "injurias e insultos" a políticos, periodistas y medios de comunicación en redes sociales y el presidente de este organismo, Enrique Soriano, ha defendido su libertad de expresión.

Subiela ha hecho esta propuesta en la comisión de Radiotelevisión Valenciana de Les Corts, donde hoy comparece Soriano para explicar la actividad de la entidad a lo largo de 2016, el baremo de méritos para la provisión de las bolsas de trabajo y las medidas a aplicar al personal directivo, a petición del PP.

Según el diputado de Ciudadanos, Xambó (consejero a propuesta de Compromís) ha tildado de "discapacitados mentales, porquería, cloaca o profascistas" a empresas y profesionales de medios de comunicación, motivo por el cual ha pedido que se le abra un expediente en el seno del Consejo Rector y su "destitución urgente".

Asimismo, ha lamentado que "se le haya encargado el libro de estilo de la nueva televisión".

"Espero que se le abra un expediente, y si el Consejo no actúa como creemos que debe actuar, seguramente en la próxima comisión debamos pedir otras dimisiones. Entendemos que son sumamente graves estas declaraciones", ha agregado Subiela.

Al respecto, Soriano ha explicado que no "ampara" las declaraciones de Xambó, que según ha dicho no conocía y le sorprendieron al leerlas.

Sin embargo, ha insistido en que esas declaraciones "entran dentro del ámbito de la libertad de expresión" y ha pedido a Ciudadanos que se dirija "directamente a esa persona".

"Otra cuestión es que desde Les Corts se adopte otra decisión, pero las manifestaciones -de Xambó- siempre se han realizado fuera del Consejo Rector, que no ha tenido conocimiento de las mismas o desconocía todos esos tuits hasta su publicación en prensa. Me resultó sorpresivo su contenido, pero el Consejo Rector no ha tenido conocimiento", ha agregado.

Sobre este asunto, el diputado de Compromís Josep Nadal ha lamentado que "a algunos les daba igual poner en el Consejo Rector a gente que encubrió a acosadores sexuales, pero luego bucean en Twitter".