«Ciudadanos está en manos de gente que abandonó de manera no demasiado honrosa el PP» Los cuatro diputados díscolos de Ciudadanos se marchan con duras críticas al partido | Denuncian grabaciones, trato vejatorio, amenazas, lamentan el giro político que dio Albert Rivera y anuncian más salidas JOAN MOLANO Valencia Viernes, 23 junio 2017, 13:36

El exportavoz de Ciudadanos en Les Corts, Alexis Marí, y otros tres diputados críticos con la dirección nacional y regional de la formación naranja, David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo han anunciado de manera oficial que dejan el partido. Los cuatro han comparecido en una rueda de prensa en el parlamento valenciano para dar los argumentos de su salida de la formación naranja hacia el grupo de no adscritos.

La expectación era máxima, tan grande como sus críticas a la dirección nacional y regional de Cs. Han denunciado grabaciones, trato vejatorio, amenazas, han lamentado el giro político de Albert Rivera y han anunciado que se darán más salidas por lo que el grupo parlamentario, que ahora se ha quedado en nueve diputados, podría verse más mermado.

El más beligerante de los cuatro críticos ha sido el exportavoz de Les Corts Alexis Marí, quien ha adelantado que esta mañana le ha comunicado a José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, la decisión de dejar el partido. Marí ha calificado este día como "triste" y ha recordado la cifra de 250 cargos públicos que han abandonado el partido en la Comunitat. "¿Esto lo han visto en el partido? ¿A qué se debe? Se ha preguntado y ha adelantado que "ya tengo noticias de que se producirán más salidas".

Acto seguido ha denunciado "persecuciones, amenazas, investigaciones personales por parte de diputados que están en la casa" así como también ha lamentado el "trato vejatorio" sufrido por cargos del partido que hacen "mucho ejercicio de trilerismo para justificar lo injustificable".

Sobre dejar el acta de diputado, Marí ha afirmado que se debe a "la carta ética, al compromiso ético" que firmaron al pasar a formar parte de la cámara parlamentaria.

El primero en tomar la palabra ha sido Alberto García. El diputado ha confirmado su baja "en la militancia" de Ciudadanos y su paso al grupo de no adscritos. García ha afirmado que los motivos para tomar su decisión son "varios" pero sobre todo se basa "en el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado que perjudican a la Generalitat", apoyados por la cúpula nacional de la formación, y que no "podemos consentir".

"Me siento mucho más útil fuera de Cs que dentro. Se pide lealtad al partido, pero la lealtad primero es con los ciudadanos de la Comunitat", ha dicho. García ha criticado que "las opiniones contrarias no sean bien recibidas" en el seno de la formación, lo que demuestra, según él, "una clara falta de democracia interna". El diputado definió a la organización naranja como "timorata, agazapada" que "sale poco a la calle y no le expresa a los jóvenes sus propuestas para ello".

García ha señalado estar "decepcionado" y ha criticado a la actual portavoz de Cs en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, de quien dijo que ha demostrado "ignorancia política" por asegurar que "ser socialdemócrata o liberal es una cuestión semántica".

David de Miguel ha indicado que comparte al "cien por cien" el argumento de García. Ha incidido en el problema de la infrafinanciacion y le ha echado en cara al líder del partido, Albert Rivera, que "pusiera en duda que la Comunitat está mal financiada". Como ya exportavoz de Presupuestos de Cs, ha mostrado su malestar porque "no se me haya consultado nunca" en esa materia e incluso, como ha asegurado, porque no se le invitó a acudir a "una reunión en Madrid" para explicar las cuentas de la Comunitat. "No sé qué enmiendas presentaron los diputados en el congreso sobre los presupuestos y cuáles se retiraron".

"Es más útil llegar a diputado si no complicas la vida, si demuestras no tener criterio propio y muestras lealtad", ha lamentado García, quien ha asegurado que en la Comunidad Valenciana, "Cs está en manos de gente que abandonó de manera no demasiado honrosa" el PP y "quieren venir a colonizar Cs".

Domingo Rojo, por su parte, ha indicado que el "viraje ideológico" desde la socialdemocracia fundacional de Ciudadanos hacia el liberalismo político" les ha "perjudicado". "No tenemos ni teléfonos, ni correos de ningún concejal ni de ningún coordinador del partido" ha aseverado, y ha añadido que no se han querido "aunar sinergias" entre representantes municipales y diputados autonómicos. Asimismo ha definido como un "sistema de la Gestapo -policía secreta nazi-" el control que establece la cúpula de Cs sobre sus dirigentes y afiliados. "No puedes decir absolutamente nada", concluyó.