C's medita no ir a la manifestación del 18N si hay otros lemas como el de Poble LLiure Podemos no ve el «problema», Compromís dice que no son «la Gestapo» para vigilar y PSPV dice que Delegación velará si hay incidentes EUROPA PRESS VALENCIA Martes, 14 noviembre 2017, 14:56

La síndica del grupo parlamentario de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha avanzado este martes que su formación se replanteará su presencia en la manifestación de este sábado, 18 de noviembre, por una financiación justa si se "desvirtúa el mensaje" con otros lemas como el de Poble Lliure, que irá con la pancarta 'Frente al expolio del Estado, independencia' y si hay "un uso partidista" de la marcha.

"Estaremos muy pendientes y si vemos que se desvirtúa o se hace uso partidista tendremos que valorar nuestra presencia. Esperamos que eso no ocurra porque es importante que estemos todos juntos", ha subrayado Sánchez en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, donde ha subrayado la importancia de esta reivindicación, pero ha subrayado que los mensajes se lanzan desde la "unidad y responsabilidad".

Sánchez ha incidido en la importancia de esta reivindicación, pero ha puntualizado que estarán "muy vigilantes" en que "no se desvirtúe el mensaje que se quiere lanzar" porque no quieren que se haga "uso partidista" de la manifestación, sino que todos "vayan a la par". "Igual que nos preocupa la ausencia del PP, también nos preocupa mucho la participación de determinadas agrupaciones políticas y que se lancen eslóganes como el de Poble Lliure de 'Frente al expolio del Estado, independencia' o la presencia ERPV", ha comentado.

Insistida por si piden al Consell que reclame a estas entidades que no acudan, Sánchez ha afirmado este extremo y ha señalado: "'Con un Madrid nos roba' todos hemos visto lo que ha derivado en otras zonas y así no se puede llegar a ninguna negociación con Montoro porque si lanzas ese mensaje, ¿con qué cara vas al Gobierno a negociar?", se ha preguntado para reivindicar la importancia de lanzar el mensaje de la infrafinanciación pero "desde la unidad y responsabilidad".

Sánchez ha pedido al PP a que se una a la reivindicación porque, a su juicio, "con críticas y poca actividad, poco podemos hacer". "La manifestación lo único que hace es visibilizar y dar voz a una reivindicación que afecta a toda la Comunitat y creo que en este asunto toda la sociedad valenciana debemos ir cogida de la mano", ha remarcado.

Ha admitido que desde las instituciones se consigue más que desde la pancarta, como señala el PP, pero ha considerado que también es importante estar "todos juntos" en la manifestación. "Me parece muy bien que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se reúna con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero en una movilización en la que patronal, sindicatos y grupos políticos estamos de acuerdo, debería dar un paso adelante y unirse", ha insistido.

«Unos se dedican a la pancarta y otros a negociar»

Desde el PP, la portavoz adjunta, María José Català, ha defendido que los valencianos tienen unos partidos que son PSPV, Compromís y Podemos que "se manifiestan y se dedican a ponerse detrás de la pancarta" y otro como es el PP que "se dedica a trabajar en los ministerios para conseguir esa financiación", en alusión a la reunión que este martes ha tenido Bonig con Montoro. "Unos se dedican a la pancarta y otros nos dedicamos a la negociación con el Gobierno de España que es lo que va a resolver el problema de financiación", ha indicado.

Català ha mostrado su respeto al derecho de estos grupos parlamentarios de reivindicar esa modificación del sistema de financiación "detrás de una pancarta", pero ha subrayado que para el PP "eso es poco efectivo, aunque muy efectista". "Nosotros preferimos hacer algo muy efectivo y poco efectista que es ponernos a trabajar con los ministerios y hablar con el Gobierno de España", ha insistido.

Desde Podemos, su secretario general y síndic, Antonio Estañ, ha considerado que "los riesgos" que apunta Cs son consecuencia de que la formación naranja "se está acostumbrando a hablar más con la mente en su imagen de Cataluña que lo que verdaderamente ocurre aquí" y no ve que ese problema sea "un problema en absoluto".

Estañ ha considerado una muestra de "deslealtad" que el PP no defienda en una manifestación "unitaria" en la Comunitat y que Montoro "actúe más como un militante del PP" al conceder esta reunión con "fines partidistas" cuando para otras reuniones con otros representantes de la autonomía como es el jefe del Consell, Ximo Puig, "no se de tanta prisa en recibirle". A su juicio, se trata de un "doble juego" que significa que no se defiende los intereses de los valencianos, sino que se "juega políticamente" con ellos.

«No soy la Gestapo»

Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha insistido en que se trata de una manifestación "unitaria" que "suele tener un lema unitario" que es una financiación justa y ha señalado que cualquier organización que se adhiera, lo hace "a este título unitario". "No entiendo que haya otra posibilidad y cualquier valenciano y entidad que se sume a la manifestación con ese lema unitario bienvenido sea", ha remarcado.

No obstante e insistido por el lema de Poble Lliure -'Frente al expolio del Estado, independencia'- Ferri ha afirmado que no se va a poner a un policía a "controlar los carteles que lleve la ciudadanía". "Entiendo que quien se suma, lo hace a esa pancarta unitaria que habla de una financiación justa y las individualidades de cada uno, yo no soy la Policía ni la Gestapo y la libertad de expresión de cada uno está ahí", ha incidido.

Ferri ha lamentado la ausencia del PP aunque ha mostrado su "esperanza" de que se sumen y ha hecho un llamamiento a militantes, simpatizantes y votantes del PP a participar en la marcha que reclama para los valencianos "un trato justo", ha remarcado.

La postura del PSPV

Finalmente, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha señalado que en caso de que haya asistentes que acudan a la manifestación para "reventarla" intervendrá delegación de Gobierno que "para eso está". "La Constitución ampara la libertad de expresión. Los convocantes son gente muy razonable y no llevarán pancartas diferentes, pero si hay alguien que quiere ir a reventar eso, para eso está Moragues (delegado del Gobierno)", ha puntualizado

Ha defendido que es una manifestación de la sociedad valenciana y "no un tema de políticos, de élites, ni de casta ni de sectores informados de la sociedad", sino que es "un problema que compromete a todos", ha subrayado para señalar que todavía quedan días para que el PP "reflexione y acuda a la manifestación.

Respecto a la reunión de Bonig con Montoro, Mata ha indicado que en la Comunitat no hay "una presidenta en pequeñito" porque quien negocia es el presidente del Gobierno valenciano con una propuesta avalada por un gobierno y por su comité de financiación.

"Si luego una dirigente regional del PP quiere visitar ministerios, ir a moquetizarse un poco y a que la traten con cariño nos parece fenomenal, pero no sabemos a qué va porque no conocemos su propuesta y lo que nos parece desleal es que se tome como una sucursal de Génova los ministerios del Gobierno de España", ha reprobado.

En este sentido, ha subrayado que la presidenta del PPCV es "la líder de un partido que aspira a ser gobierno, pero que no lo es" y "no es una presidenta en pequeñito".