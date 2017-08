Ciudadanos cambia su candidato para el Consell Jurídic pero el PSPV no aclara si lo apoyará

José María Tomás y Tío: «Me entero por la prensa. Es como algunos hacen las cosas»

El magistrado valenciano José María Tomás y Tío se llevó el lunes una sorpresa, no por ser sustituido como candidato de Ciudadanos al Consell Jurídic (era aspirante a propuesta de Alexis Marí, exsíndic), sino por enterarse a través de los medios de comunicación de la decisión de la formación naranja (presentada por la actual síndica, Mari Carmen Sánchez).

«Me entero por la prensa. Es como algunos hacen las cosas, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Nadie me debe nada, quizá tampoco consideran necesario hablar conmigo, y yo tampoco debo nada a nadie», señaló el magistrado a LAS PROVINCIAS.

«La educación de cada uno es la que es, y los valores son los que son y se actúa como se considera oportuno. A mí me gusta enterarme de las cosas, aunque sea por la prensa, así que no hay problema, presido un tribunal y no necesito más ocupaciones si no me las quieren dar», indicó Tomás y Tío, intentando ser correcto pero sin querer ocultar que, en política como en la vida, las formas son importantes.

Pérez sustituye al candidato que Marí situó como aspirante al Consell Jurídic en diciembre de 2016. Sin embargo, la propuesta del exsíndic tampoco contó entonces con el apoyo unánime del grupo parlamentario Ciudadanos. Los diputados entonces críticos, y que ahora lideran la formación, discreparon con la elección de Tomás y Tío. El diputado de Cudadanos Emigdio Tormo expresó su disconformidad a través de las redes sociales. Una parte del grupo consideraban que el candidato debía ser alicantino, como es el caso de Pérez.