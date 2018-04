Ciscar, sobre Ciegsa: «Si es tan mala, ¿por qué el actual Consell no la ha cerrado?» El exconseller y diputado del PP, José Ciscar, ayer. / irene marsilla El dirigente popular reprocha a los consellers Soler y Marzà que denunciaran un agujero de 1.000 millones a partir de una extrapolación E. P. Martes, 10 abril 2018, 23:48

valencia. El exconseller de Educación y actual presidente del PP en la provincia de Alicante, José Ciscar, acusó ayer al actual titular de Hacienda, Vicent Soler, de «manipular» la cifra de los sobrecostes en la empresa pública de infraestructuras escolares Ciegsa y subrayó que en la mercantil se efectuaban controles tanto de la Intervención como del Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes y auditorias privadas en los que nunca se detectaron irregulares graves en la gestión. Ciscar reprochó al Consell que si la firma era «tan mala», aún no la haya cerrado.

Asimismo, negó que él recibiera «ningún tipo de presión» ni «ninguna oferta de comisión» ni sabe de nadie que pudiera haberlas recibido porque las hubiera denunciado «inmediatamente». «En Ciegsa se hacían una media de cuatro controles o fiscalización al año y de todo tipo y durante ese tiempo no se ha detectado ninguna irregular en la gestión económica», remarcó para señalar que no hubo ninguna salvedad grave que pudiera constituir un delito. «Que pudiera haber habido algún comportamiento particular eso los controles no lo detectan y ya dirán los tribunales», apostilló el que fuera titular de Educación durante la época de gobierno popular.

Así lo indicó Císcar en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga los sobrecostes de 1.000 millones de euros en la empresa de Construcciones e Infraestructuras Educativas (Ciegsa), donde recriminó a Soler y al conseller de Educación, Vicent Marzà, la rueda de prensa que dieron en 2016 para denunciar los sobrecostes en esta mercantil porque son «una auténtica falacia». «Me parece muy triste que dos consellers den una rueda de prensa y digan lo que dijeron y que un conseller de Hacienda, a quien se le presupone rigor absoluto, hiciera la manipulación que hizo», indicó para ironizar que «lo que dijo (Soler) se debería de estudiar en las facultades de todo el mundo sobre lo que no tiene que hacer ningún economista» como fue «extrapolar» unos datos para «sacar unas cifras».

Por su parte, fuentes de la conselleria de Hacienda insistieron ayer en que en la comparecencia en la que Soler y Marzà denunciaron los sobrecostes de Ciegsa, se aludío también a la mala gestión de la firma y a la «estimación» que se hacía a partir del informe elaborado por la Intervención de la Generalitat. Es decir, que de esos 1.000 millones, 540 corresponderían a sobrecostes de la mercantil y otros 457 a la gestión. El interventor aclaró hace pocas fechas en Les Corts que su informe no habla de 1.000 millones.