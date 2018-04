Cifuentes no se mueve: «He dicho la verdad, no he mentido en nada» 01:56 Cristina Cifuentes, en rueda de prensa. / Efe I EP La presidenta se niega a dimitir y asegura que no le corresponde a ella evaluar el daño que la polémica puede causar al PP NURIA VEGA Madrid Viernes, 6 abril 2018, 20:52

«He dicho la verdad. No he mentido en nada». Ni un paso atrás. Cristina Cifuentes ya anunció la misma noche de la polémica que esa sería su manera de proceder. Y «punto por punto», la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a reafirmarse en su versión de los hechos: pagó el máster en Derecho Público del Estado Autonómico, cursó todas las asignaturas, las aprobó y defendió el trabajo final. Nada cambia que el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, no encuentre documento alguno que acredite la defensa del proyecto ante un tribunal: «Demostrarlo es algo que corresponde a la propia universidad».

La líder territorial del PP ha comparecido ante la prensa en Sevilla, en el mismo hotel en el que el PP celebra hasta el domingo su convención nacional. Un marco diseñado para relanzar al partido a un año de las elecciones autonómicas y municipales de 2019 y que queda ahora lastrado por el caso Cifuentes. Pese a ello, la presidenta cree que no le corresponde a ella evaluar el daño que la controversia puede estar causando a la formación conservadora e insiste en que no piensa dimitir. Entiende que no ha cometido ilegalidad alguna, niega todo tipo de presiones al rectorado o los profesores de la Rey Juan Carlos,y sostiene que serán los tribunales los que esclarezcan lo ocurrido. «Que lleguen hasta el final», ha zanjado.

No sólo eso, Cifuentes ha querido poner el énfasis en su propia situación: «Además del daño que se está haciendo a la Universidad Rey Juan Carlos, hay otra perjudicada que soy yo, estoy siendo sometida a algo que, desde el punto de vista personal, es de una dureza extrema», ha denunciado. De hecho, ha pedido que no se le persiga por los pasillos del cónclave en estos tres días. En el PP asumen, en todo caso, que la convención ha quedado totalmente opacada.

Fuentes del partido interpretan que se trata de una «huida hacia adelante» y acusan el desgaste de estos últimos días en un asunto cada vez más enrevesado. En la formación se han quedado atónitos tras escuchar la intervención del rector. Ya esta mañana recordaban que la palabra de Cifuentes quedaba comprometida a poder demostrar que defendió el trabajo de fin de máster.