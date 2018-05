La juez cita a Cifuentes por presunta falsedad documental y cohecho Cristina Cifuentes, en una imagen de archivo. / EFE La magistrada de Madrid interrogará a la expresidenta autonómica el 26 de junio por el 'caso máster' MATEO BALÍN Madrid Viernes, 11 mayo 2018, 13:55

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, María del Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha citado a la expresidenta madrileña como investigada el próximo 26 de junio por los delitos de falsedad documental y cohecho.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de la citación de la juez del llamado 'caso máster', que ayer comenzó la toma de declaraciones a los investigados y ha decidido realizar nuevos interrogatorios, incluido el de Cifuentes, que tendrá que ir acompañada de abogado. La expresidenta madrileña ha dejado la política para volver a su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense.

La juez interrogó esta semana a Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster de Cifuentes, que aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación. López de los Mozos entró al juzgado como testigo y acabó siendo investigada por un delito de prevaricación administrativa.

La docente denunció que no formó parte del tribunal que evaluó a Cifuentes, que no firmó el acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta y que no autorizó a nadie a hacerlo, por lo que su firma, aseguró, fue falsificada.

Además, dijo que desconocía si existe este documento o alguno otro relacionado con él en los archivos del Instituto de Derecho Público de la URJC y que se enteró de la existencia del acta con su firma falsificada cuando Cifuentes difundió ese documento.

López de los Mozos se sumó a las otros tres investigados en este procedimiento: Cecilia Rosado, profesora del máster de Cifuentes y secretaria del tribunal encargado de examinarla; Amalia Calonge, funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que alteró sus notas, y el exdirector del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde.