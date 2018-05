Chiquillo se cuela en el Ayuntamiento El diputado nacional del PP José María Chiquillo. / juan j. monzó El diputado nacional se deja querer para incorporarse a la candidatura y descarta saltar a Cs en el caso de que no se cuente con él Dirigentes del PPCV aseguran que maniobra para formar parte de la lista municipal JC. FERRIOL MOYA VALENCIA. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:21

«Estoy a disposición del partido». El diputado nacional del PP por la circunscripción de Valencia, José María Chiquillo, no cerró la puerta ayer a formar parte de la candidatura de su partido para el Ayuntamiento de Valencia. En conversación con este periódico, el dirigente popular se dejó querer, aunque descartó que una eventual negativa a esa posibilidad pudiera desembocar en su salto a Ciudadanos.

La 'opción Chiquillo' circula desde hace meses en el PP valenciano. El que fuera presidente de Unió Valenciana y exsenador mantiene en las últimas fechas una intensa actividad en redes sociales, en las que se hace eco de asuntos de actualidad y visibiliza su actividad como presidente internacional del Programa Unesco Ruta de la Seda. Como consecuencia de esa voluntad de visibilizarse en la primera línea política, y también por la complicada situación del grupo municipal del PP de Valencia -nueve de sus diez miembros están investigados en el caso Taula, y la incógnita respecto a quién será el candidato a la alcaldía se mantiene a un año escaso para la cita electoral-, el nombre de José María Chiquillo ha comenzado a barajarse en algunos círculos del PP, incluso como aspirante a cartel electoral o en su defecto como miembro de esa candidatura.

Chiquillo representa el ala más valencianista del PP, dada su trayectoria política -expresidente de UV y ya diputado nacional con esa formación política-. Su incorporación al PPCV, como la de otros muchos excargos valencianistas, contribuyó a que los populares de la Comunitat se hicieran con buena parte de ese voto regionalista que en la década de los ochenta y la primera mitad de los noventa capitalizó el partido fundado por Vicente González Lizondo. De hecho, su entorno sostiene que su candidatura permitiría reagrupar en el PPCV a los sectores más valencianistas de la capital.

Chiquillo, diputado por UV en el Congreso entre 1994 y 2000, y senador desde 2004 hasta 2015 -ya con el PP- formó parte de la lista para las elecciones generales por la circunscripción de Valencia presentado por los populares valencianos. Chiquillo hizo valer su buena relación con el entonces presidente provincial del partido, Vicente Betoret, para ocupar un puesto en la lista para la Cámara Baja -el cuarto- por detrás de Elena Bastidas, Belén Hoyo y Rubén Moreno y por delante de históricos del PP como Ignacio Gil Lázaro -que este pasado lunes se dio de baja como militante del partido tras más de 38 años en activo-. El exlíder de UV se ha visto salpicado por la polémica que afecta al senador Pedro Agramunt, tras reconocer que ha realizado diversos viajes a Azerbayán -país que estaría detrás de la supuesta corrupción del senador valenciano-.

Chiquillo admitió ayer su disposición a formar parte de la lista, aunque descartó que tuviera en mente incorporarse a Cs -tal y como se ha especulado en círculos del PP- si no ocurriera así. «Estoy a disposición del partido. Y cuando el partido no cuente conmigo me dedicaré a la actividad privada», zanjó ayer.