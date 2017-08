Un informe jurídico abre la puerta a que la Diputación de Valencia pueda transferir el MuVIM Acceso al Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. / damián torres El estudio concluye que la Corporación asume competencias ajenas con el Hospital de Bétera y el MuVIM y que su traspaso no afectaría al ciudadano A. RALLO/A.CERVELLERA Jueves, 31 agosto 2017, 21:03

El primer informe jurídico que avala los traspasos de competencias de la Diputación a otras administraciones se sustenta en dos pilares. Por un lado, que se trata de responsabilidades impropias, es decir, que no figuran dentro de las atribuciones de la Corporación provincial. Esta característica es común tanto para el Hospital Psiquiátrico de Bétera -su nuevo titular sería la Conselleria de Sanidad y la de Bienestar- como para el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) -pasaría a depender de la Generalitat o del Ayuntamiento de Valencia-. El segundo de los motivos reside en que son competencias duplicadas por lo que abandonar la prestación de estos servicios no causará un perjuicio al usuario. No se produciría una desatención del interés general ya que lo cubrirá la administración que hoy por hoy cubre esa materia.

El informe -sólo analiza el hospital de Bétera y el MuVIM- aborda otras cuestiones relacionadas con el futuro proceso. Por ejemplo, la propiedad de los inmuebles. No existe una obligación legal de transferir los locales una vez se traspasan las competencias. Sería una decisión que dependería del titular del bien, en estos dos supuestos la propia Diputación de Valencia.

En cambio, más dificultades plantea el personal que a día de hoy trabaja en los dos organismos que pertenecen a la Corporación Provincial. Fuentes conocedoras del informe explican que los expertos del despacho plantean dos hipótesis una vez analizada la normativa. Por un lado, que esa plantilla fuera asumida por el órgano que se queda las competencias. En estos casos, los empleados se integrarían en la nueva administración y se les respetaría el grupo o subgrupo personal de pertenencia. También recoge otra posibilidad: que el personal se quede en la Diputación y que la nueva administración destine parte de sus recursos humanos.

El dossier, encargado por la propia Diputación de Valencia para reorganizar sus competencias, establece una especie de hoja de ruta que comenzaría con la necesidad de informes preceptivos tanto de la institución provincial como de quien asumiera el servicio, Ayuntamiento de Valencia en el caso de MuVIM o la Conselleria en el supuesto del hospital de Bétera. Posteriormente habla de contactos sobre cómo concretar este cambio.

El trasvase de servicios es un debate recurrente desde el cambio de Gobierno en la Generalitat y en la Diputación. Voro Femeria, diputado provincial responsable de transferencias y alcalde del municipio de l'Alqueria de Comtessa, recordó ayer, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, que está programado otro informe que cubra todos los servicios que da en la actualidad la Diputación de Valencia. Para Femeria el objetivo es «que no haya competencias en dos sitios» y que se ceda a otras administraciones servicios que no se corresponden con las atribuciones iniciales de la corporación provincial.

Este escrito, pese a que era uno de los objetivos iniciales del gobierno y de la socialista Diana Morant, alcaldesa de Gandía y exdiputada provincial de Transferencias hasta el pasado abril, comenzará a desarrollarse este mes de septiembre. Lo que aún no esta fijado por esta área es si serán los funcionarios de la Diputación los que lo llevaran a cabo o si se sacará a concurso público.

La redacción del texto se produce después de que Compromís exigiese al PSPV, con quien comparte el gobierno provincial, que acelerase la reordenación de competencias. Sin embargo, el único departamento de la Diputación que ha comenzado la cesión de servicios depende de los socialistas, el área de Bienestar Social, encabezada por Mercedes Berenguer. A finales de septiembre tiene pensado presentar un informe para cubrir los aspectos jurídicos que aún están en el aire. Desde la Diputación apuntan a que el proceso esté finalizado antes de este año. Dentro del departamento, otro punto en el que se ha avanzado son las escuelas para adultos. Compromís, pese a sus quejas, no ha comenzado a ceder servicios amparándose en que están esperando el otro informe.

Femeria también recalcó que el proceso de cesión de competencias es a largo plazo y que lo más seguro es que abarque más de una legislatura. El diputado de Transferencias subrayó que lo esencial es tratar una «hoja de ruta» para emprender el proceso de reorganización. Este pasará por ceder estas servicios tanto a la Generalitat como a Ayuntamientos e incluso al Estado. El responsable indicó que el complejo psiquiátrico de Bétera y el citado museo serán los primeros proyectos pero estos se extenderán también a otras áreas como la de Servicios Sociales.