Caturla niega ser recaudador del PP y haberse llevado «un duro» de Ciegsa Caturla, en el centro, ayer, durante su comparecencia en Les Corts. / LP El exresponsable de la empresa constructora de colegios rechaza los sobrecostes y el PSPV lo señala como el «epicentro de la trama» EP VALENCIA. Martes, 3 octubre 2017, 00:37

El exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla afirmó ayer que en la empresa pública para la construcción de colegios «no hubo sobrecostes» y consideró que la cifra de mil millones «no es real como se demostrará». Asimismo, el exdirigente del PP (uno de los investigados en el caso Taula) defendió en Les Corts su inocencia: «No me he llevado dinero jamás ni he visto que nadie se llevara nada». Igualmente, negó haber recaudado dinero para su partido.

Caturla compareció en la comisión parlamentaria que investiga los sobrecostes en Ciegsa. El motivo de su presencia fue su actividad al frente de esta sociedad entre 2004 y julio de 2007. El exconsejero explicó que la diferencia entre el precio de la adjudicación y el coste de ejecución real durante el tiempo de su dirigencia está en un porcentaje inferior al 1%. Otra cosa, admitió, son los modificados y los complementarios encargados a posteriori al proyecto inicial para poder atender al incremento que marcó las nuevas ratios de la Logse.

El también exsecretario general de Educación (una de las personas investigadas en la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat) defendió su inocencia que, según ha recalcado, demostrará en el juzgado. Asimismo, dijo que quiere esclarecer también las grabaciones registradas cuando era vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia con el conocido como el 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, sobre el presunto cobro de comisiones pero que sus abogados «no le dejan hacerlo aquí». «No ha existido financiación para el partido en absoluto», afirmó Caturla, quien aseguró que «nunca me he llevado nada de ninguna obra jamás. Todo mi patrimonio está puesto en la mesa del juzgado y he pasado varias veces inspecciones de Hacienda. Lo que tengo es fruto de lo que he trabajado. Yo no era ni el recaudador ni para mí ni para nadie ni he visto esas tramas nunca».

Las explicaciones de Caturla no han convencido a los partidos que llevan el peso de la actuación parlamentaria. «Caturla ha vuelto a demostrar las mentiras constantes del PP sobre el funcionamiento de la empresa pública», según los portavoces del PSPV en la comisión, Alfred Boix y Ana Barceló, para quienes el exconsejero «ha sido el epicentro necesario del PP en la trama de Ciegsa».

«Si todo era tan legal y estuvo tan claro no entendemos por qué hay una trama en los juzgados y él se ha negado a hablar de su situación», señalaron los parlamentarios socialistas.