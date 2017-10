La Cataluña «silenciada» se manifiesta mañana contra la secesión unilateral

Sociedad Civil Catalana (SCC), entidad privada que nació en el año 2014 para dar el contrapunto constitucionalista a la poderosa ANC, hizo ayer una llamada a la participación ciudadana en la manifestación que ha convocado para mañana. La protesta tiene lugar una semana después de la celebración de la votación del 1-O, cuyos resultados definitivos se conocieron ayer, y dos días antes del pleno en el que la Cámara catalana podría declarar la independencia. Bajo el lema «Prou! Recuperem el seny» (¡Basta! Recuperemos la sensatez), SCC cree que ha llegado el momento de decir «basta a separar a los catalanes».

La plataforma antisecesionista apela a la Cataluña «silenciada», la que a su juicio es la parte mayoritaria de la sociedad, pero que cree que durante años se ha mantenido «excluida en su propia tierra» por el miedo y la presión de los independentistas. «Hasta ahora no hemos podido manifestarnos y lo haremos el domingo para decir basta. Recuperemos la sensatez, la convivencia, el pluralismo, la solidaridad, la democracia y el respeto a las instituciones», afirmó ayer el vicepresidente de la entidad, Álex Ramos. El concepto de mayoría silenciosa surge a partir del hecho de que en las pasadas elecciones catalanas, el 48% de la población votó a formaciones secesionistas, frente al 52% que se decantó por opciones no partidarias de la ruptura, pero en cambio la visibilidad en la calle (en las Diadas) y en los medios catalanes es mayoritaria por parte del independentismo. «Llevamos años en silencio y estigmatizados», mantuvo Ramos.

Pero Sociedad Civil espera que mañana se produzca un punto de inflexión y prevé que la manifestación sea la mayor de cuantas ha organizado nunca. Estima la asistencia de miles de personas y solo con el recorrido (entre la plaza Urquinaona y la estación de Francia, en torno a un kilómetro) ya se puede intuir que la convocatoria será masiva. No solo por la mayoría silenciosa, sino por la de miles de personas que se están movilizando desde otras partes de España.

Por primera vez, una manifestación constitucionalista en Barcelona contará con oradores mediáticos y de relevancia. Al final de la protesta, quienes pronunciarán los discursos serán el escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, la cineasta catalana Isabel Coixet y el expresidente del Parlamento Europeo y exministro socialista, Josep Borrell. «Han pretendido construir una nación y después crear desde la ilegalidad y la unilateralidad un estado, con síntomas supremacistas», según expresó Ramos. «Nos hemos visto relegados al silencio. En Cataluña el que se sentía español y europeo era relegado al ostracismo», añadió Miriam Tey, también vicepresidenta de SCC.

Rivera y Cifuentes

Solo dos partidos con representación parlamentaria han confirmado su presencia en la marcha. Son Ciudadanos y el PP, que anunciaron la asistencia de algunos de sus primeros espadas. Albert Rivera e Inés Arrimadas por parte de la formación naranja y Xavier García Albiol, Rafael Hernando, Pablo Casado, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la parte del PP. El tercer partido constitucionalista presente en la Cámara catalana, el PSC, no acude de manera oficial, pues rechaza «hacer frentismo», según apuntaron fuentes socialistas, aunque la formación liderada por Miquel Iceta hizo una llamada a su militancia a participar si lo ve conveniente y enviará -a título individual- a dirigentes y diputados.

Los organizadores de la manifestación cargaron ayer con dureza contra la Generalitat y contra el proceso soberanista, que calificaron de «revolución egoísta e insolidaria», protagonizada por una clase rica y que busca ser más rica. «Nada de pueblo oprimido, ni de Gandhi ni de Mandela», afirmó Álex Ramos, haciendo referencia a las comparaciones que los soberanistas hicieron en el pasado. Además de los partidos, han confirmado entre otros su presencia entidades como Movimiento Cívico d'Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya, Asociación de Profesores por el Bilingüismo, CLAC, Asociación por la Tolerancia, Impulso Ciudadano, La Tercera Vía, Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ágora socialista, Economistes de Catalunya, Convivencia Cívica Catalana y la ACVOT.

Ni con el Gobierno central ni con la Generalitat, sino con el diálogo. El movimiento ciudadano denominado '¿Parlem? ¿Hablamos?» ha convocando, a través de las redes sociales, manifestaciones a favor del diálogo ante ayuntamientos de toda España para el mediodía de este sábado pidiendo que se acuda con ropa, carteles y manos blancas y se dejen de lado las «banderas» de uno y otro tipo.

A través de redes como Facebook, Twitter y Whatsapp, dicho movimiento ha difundido el llamamiento a concentrarse. La convocatoria va acompañada de un manifiesto en el que se subraya que «es hora de decir que España es un país mejor que sus gobernantes», que «han sembrado el odio, nos enfrentan y nos dividen».

«Si no intervenimos como sociedad, España se convertirá en un país difícil de habitar. Por eso, debemos dar un paso adelante toda la ciudadanía y salir el próximo sábado, con ropa blanca, lazos y carteles blancos, para mostrar que no queremos que nos utilicen, nos enfrenten y nos mientan, que somos muchos más y que esto no lo resuelven ellos, sino la gente, el diálogo y la convivencia», se añade en el manifiesto.

Con la confianza de que «la convivencia es posible», se emplaza a «decir basta ya a esta espiral, frenar, sentarnos y pensar nuestro país», puesto que «es mediante la democracia, la escucha y el diálogo como se alcanzan pactos sociales sólidos y duraderos».

Además de este manifiesto, en otros mensajes de Whatsapp en que se difunde esta convocatoria se recalca que a la manifestación se acuda «sin banderas nacionales de ningún lugar, ni de partidos o sindicatos» ante los ayuntamientos del país.

Hay una cuenta en Facebook con cerca de 6.000 seguidores que promueve la convocatoria. En Twitter, la cita se promueve con una etiqueta tanto en castellano, #hablemos, como en catalán, #parlem.