María José Català y Manuel Mata, los mejor valorados La bancada derecha de la Cámara es muy dura con sus rivales, entre los que distingue claramente al PSPV de nacionalistas y podemistas BURGUERA valencia. Domingo, 25 junio 2017, 22:36

Los diputados de los grupos parlamentarios que firmaron el Pacto del Botánico tienen buen concepto de sus principales rivales: los parlamentarios del PP, a los que califican y aprueban mayoritariamente. A pesar de que el discurso público en Les Corts respecto a los populares es duro (les llaman más veces 'ladrones' que 'señorías'), los 'botánicos' tienen la sensación de enfrentarse a un grupo válido. Sin embargo, el sentimiento no es recíproco. Ni en la bancada del PP ni en la de Cs valoran positivamente a la mayoría de las señorías que sostienen al Consell, aunque sí hacen una clara distinción entre los socialistas y el resto: Compromís y Podemos. La popular Català y el socialista Mata son los mejor calificados.

Nueve señorías del PP y Ciudadanos califican para LAS PROVINCIAS a todos los de la bancada adversaria; otros tantos 'botánicos' evalúan a los diputados de la derecha de Les Corts. Los calificadores quedan en el anonimato, para que no tengan que dar explicaciones ni a sus rivales ni a sus compañeros de partido, que no se sabe a veces qué es peor.

Entre la oposición, la más valorada con diferencia es María José Català, que también lidera la puntuación asignada a la bancada del PP («a veces es brillante, pero sobre todo es que no pierde las formas»), seguida de Rubén Ibáñez («muy currante, aunque también un poco tramposo, tiene muy claro que está en la oposición») y Alfredo Castelló («es muy bueno, sabe que está ahí para sacarnos de nuestras casillas, lo que pasa es que ahora, con los líos judiciales, ha quedado un poco solapado»). El mejor reconocido entre los Ciudadanos es Alberto García, responsable de los asuntos sociales y al que se le valora su trabajo a pie de calle («conoce su sector mejor que la propia Oltra»), seguido de Alexis Marí y David de Miguel. Estos tres parlamentarios son los que junto con Domingo Rojo decidieron abandonar el pasado viernes el partido y pasar al grupo de no adscritos. Pese a que la encuesta fue realizada con anterioridad, queda patente que la formación naranja se ha quedado sin sus representantes mejor calificados.

De los diputados de la izquierda, el más estimado es el portavoz socialista Manolo Mata («es el más listo, aunque sabe más por viejo que por diablo»), si bien el síndic de Podemos, Antonio Montiel («es sólido, podría ser el síndic de cualquiera de los tres partidos»), le sigue de cerca, mientras que entre los nacionalistas el mejor, para la oposición, y el único al que aprueban, es el también portavoz Fran Ferri («Compromís se llevó a los mejores al Consell y dejó una garita de guardia en Les Corts, y a veces se les nota poco motivados. Les va más dar caña»).

En la bancada botánica, los mejor valorados en general son los del PSPV. En esa buena valoración de los socialistas pesa mucho que el voto de Ciudadanos es mayoritariamente positivo: Cs aprueba al 90%. Los juzgados con más dureza son los nacionalistas, entre los que sólo aprueba Ferri («es de palabra, negocia, sabe ceder y siempre sonríe»). Su adjunta, Mireia Mollà se queda a las puertas («tiene mucha experiencia para lo joven que es, pero aún no sabe tratar con los que piensan distinto a ella»), mientras que Mònica Àlvaro, Isaura Navarro o Josep Nadal logran aprobados raspados de algunos evaluadores pero suspenden en el promedio. De hecho, si se cuentan únicamente las once mejores notas de los diputados de Compromís y se cotejan con las logradas por el bloque de podemistas (que son once), los nacionalistas logran mejor valoración. En el grupo morado 'pescan' algún notable Montiel, Meco, Torres, Almería, Jiménez o Gascó, lo que compensa las muy bajas notas de Quiñonero, Estañ, Geffner y Cabedo.

La mirada benigna de Ciudadanos hacia los electos del PSPV no tiene acuse de recibo. Paradójicamente, entre la bancada 'botánica', los más duros con los naranjas son los socialistas. Los examinadores de los socialistas aprueban a menos de la mitad del grupo de Cs. Desde Podemos califican con más cariño a Ciudadanos, miembros todos de esa nueva política que aún demuestra un considerable despiste en Les Corts. La bancada ciudadana es la que califica con más generosidad, mientras que los más severos, de largo, son los populares. El PP apenas aprueba a la cuarta parte de los 'botánicos', principalmente a los socialistas. De Podemos y Compromís sólo 'salva' a los síndics.

Respecto a los portavoces y 'pesos pesados' de cada formación, a Isabel Bonig le penalizan las formas («es la síndica y agitadora de su grupo, y a veces se dispara un poco») y a Eva Ortiz su labor de partido («está más en el PPCV que aquí, se pasa el rato atendiendo al móvil»), algo que también se da con el popular José Císcar o con Alfred Boix en el PSPV («no recuerdo haberle oído intervenir en mi vida»). Entre los síndicos, sólo suspende la de Cs, Mari Carmen Sánchez. De los altos cargos en sus partidos, Boix (vicesecretario de Organización del PSPV), Antonio Estañ (secretario general de Podemos en la Comunitat) y Juan Córdoba (responsable de Ciudadanos en Valencia) son los que salen peor parados. Estañ («es ingenioso y lucidor, y está leído, pero cuando toca trabajar un tema complejo se le ven las costuras, está muy verde») cosecha varios ceros entre PP y Cs.

Entre los diputados con peor nota aparece de nuevo Vicente Arques (PSPV), como en 2015, cuando este periódico también recabó las calificaciones del cierre de legislatura. El alcalde socialista de Alfás del Pi desde 2007 acostumbra a utilizar los plenos de Les Corts para repasar la actividad de su Ayuntamiento. Algunos populares también cosechan notas bajas. Bertomeu, exalcalde de Teulada, o José Salas, también cercano al poder orgánico de los populares alicantinos. A Rosa García (Cs) le lastran sus intervenciones peculiares en los plenos así como algunos altercados en la comisión que preside, la de Feria Valencia. Ese mismo proceder de Marian Campello (Compromís), en su caso en la comisión de Ciegsa, contribuye a su baja calificación, si bien en de la coalición salen muy mal parados los Verds, a los que ni el PP ni Ciudadanos entienden ni valoran. En el caso de los podemistas, Llum Quiñonero («es muy radical y no es buena oradora») recibe la peor nota.