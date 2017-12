Català espera que Oltra dé explicaciones sobre el centro de menores de Buñol EFE Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:22

Valencia. La portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts, María José Català, espera que la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, dé explicaciones en Les Corts sobre los problemas que se han registrado en el centro de menores de Buñol en el próximo pleno, que probablemente se celebrará en enero.

Según la diputada, este órgano ha visto hoy la solicitud del PP -presentada el pasado 16 de noviembre- sobre la petición de comparecencia de Oltra en comisión y en pleno. «Esperamos que en el próximo pleno, en enero, se pueda sustanciar esta cuestión, para nosotros es importante determinar las posibles responsabilidades políticas en la gestión de este centro, porque han habido incidencias preocupantes», agregó Català durante la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces. Según explicó recientemente Catalá, en septiembre una menor sufrió un corte en la femoral, que no fue comunicado y estuvo seis días hospitalizada en la UCI; en agosto hubo una reyerta en el centro, y también hubo «una agresión sexual a una menor en el mismo centro por parte de varios compañeros».

Català también aseguró que a principios de noviembre se registraron «incidencias, delitos y robos a menores», por lo que «hay un problema» en ese centro. A su juicio, Oltra «estaba advertida» por varias instituciones, el Síndic de Greuges y la Fiscalía de Menores sobre determinadas «deficiencias del centro» y sobre la posibilidad de que se produjesen problemas. «Oltra ha reiterado que no tiene problema en venir a explicarse, yo he solicitado su comparecencia en pleno en muchas ocasiones, al final no ha venido a ninguna, solo cuando ella quiere y donde quiere».