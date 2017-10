Catalá asegura al tribunal que desconocía que Emarsa incumplía la legalidad EFE VALENCIA. Miércoles, 1 noviembre 2017, 00:50

La exconsejera del PP en Emarsa y diputada autonómica María José Catalá aseguró ayer en su declaración como testigo ante el tribunal que no conocía las supuestas irregularidades contables que se dieron en esta empresa pública y que la dirección de la misma no informó al respecto. Catalá, exalcaldesa de Torrent y también exconsellera con el anterior Gobierno del PP, compareció en el juicio por el saqueo de más de 20 millones de la empresa pública que se celebra desde mayo en la Audiencia Provincial. Català indicó que la dirección de Emarsa no informó nunca al consejo sobre los reparos que ponía la Emshi a las finanzas de Emarsa, ni tampoco de las supuestas irregularidades en la contratación reveladas en varias auditorías.