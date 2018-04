Milagrosa Martínez pide su absolución en el caso Fitur Los miembros del Supremo, durante la vista. / Efe El tribunal revisa en vista pública los recursos presentados por el resto de condenados y 'El Bigotes' pide que se repita el juicio EFE VALENCIA Miércoles, 4 abril 2018, 13:57

La defensa de la exconsellera de Turisme y expresidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, ha pedido la absolución para su representada al alegar que no ha quedado acreditada su participación en el amaño de contratos para el 'stand' institucional de Fitur.

El letrado se ha pronunciado así en la vista que ha celebrado el Tribunal Supremo para revisar los recursos presentados por los 11 condenados en febrero de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la pieza de Fitur del caso Gürtel. A Martínez se le impusieron nueve años de prisión.

Asimismo, el abogado ha afirmado ante el Supremo que no "hay prueba que sustente" la supuesta relación "fluida" de Martínez con 'El Bigotes' y que la resolución del TSJCV no hace casi referencia a ello. "Presuntamente se regaló un reloj pero no cita nada más en la sentencia", ha aseverado la defensa de Martínez.

Por su parte, el que fuera responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha pedido al Tribunal Supremo que ordene la repetición del juicio de la trama Gürtel sobre la adjudicación del Fitur en los años 2005 a 2009. Según ha explicado su abogado, la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que dictó sentencia estaba "contaminada".

El letrado José Javier Vasallo ha recalcado que la sala estaba "contaminada" ya que al menos uno de los magistrados perteneció al órgano que rechazó los recursos de los acusados contra el auto que concluía la investigación.

También ha subrayado que este mismo tribunal fue la que mandó que se ejecutase y que 'El Bigotes' y los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, entrasen en prisión. "No goza garantía de la imparcialidad", ha destacado Vasallo, que ha pedido que el alto tribunal ordene al órgano valenciano que repita este juicio.

La defensa de El Bigotes

Por otro lado, ha criticado que el tribunal hiciese una "reproducción" de la acusación de la Fiscalía y no haya tenido en cuenta que su defendido "sólo hizo funciones dentro del mundo creativo, del mundo de la producción", tal y como declararon los 'cabecillas' de la trama, otros acusados y testigos. "No tenía nada que ver con el mundo contable", ha añadido el abogado.

Además, Vasallo ha coincidido con las defensas de Correa y Crespo en la nulidad de la causa por las irregularidades cometidas en las escuchas ordenadas por el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, apartado de la carrera judicial, y las aportadas por el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, que dieron inicio a la investigación.

Álvaro Pérez 'El Bigotes' está condenado a 12 años y tres meses de cárcel por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.