Cs cargó a la Diputación un viaje a Madrid para asistir a un acto sobre EE UU Peris y Aguar gastaron 468 euros de las arcas públicas en una noche de hotel de cuatro estrellas y viajes en AVE y en taxi J. MOLANO Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:41

valencia. Los dos representantes con los que contaba Ciudadanos en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Peris y José Enrique Aguar, se pagaron con fondos de la corporación provincial un viaje a Madrid que no guardaba relación con su trabajo en la oposición. Ambos asistieron en noviembre de 2016 al Presidential Elections Dinner a cuenta de la corporación provincial. Fue un encuentro en el que se abordó el asunto de las elecciones en Estados Unidos y que tuvo un coste de 468,11 euros para las arcas públicas, lo que les costó en total el viaje en tren de alta velocidad, el alojamiento de una noche en un hotel de cuatro estrellas y los desplazamientos en taxi.

Peris facturó a la Diputación 255,75 euros (99,90 euros de hotel, 115,80 euros de AVE y 40,05 por dos trayectos en taxi) mientras que Aguar pasó gastos por valor de 212,36 euros (99,90 euros de hotel, 72,4 euros de tren, sólo ida porque regresó en coche, y 40,06 euros de taxi). «Fui porque me invitaron, como al resto de diputados provinciales, autonómicos y nacionales que también estaban allí y, además, fue barato», respondió Aguar al ser preguntado por este periódico sobre sus motivos para asistir al acto que organizó la escuela de liderazgo y alto rendimiento Gobernatia. El ahora diputado no adscrito (dejó Cs el pasado mes de febrero) no especificó qué tuvo que ver aquella gala que incluyó cena y coloquio en la capital de España con su trabajo en la Diputación de Valencia. «Se trató de dar apoyo a un proyecto organizado por una empresa valenciana», zanjó.

Desde el entorno de Peris, por su parte, afirmaron que la dirigente «cumplió con el protocolo de la casa» para realizar el viaje y que «entendió, junto a sus asesores, que su presencia sería beneficiosa para su trabajo y también como miembro de un partido emergente como es Cs». Además, quisieron resaltar que el hotel lo eligió la corporación provincial y que ha sido el único viaje que la diputada se ha costeado con dinero público (como Aguar), ya que otros desplazamientos -a Bruselas y Ginebra- los pagó «de su bolsillo». A la cita en Madrid acudió también el diputado autonómico del partido naranja Toni Subiela.

De los 14 diputados que actualmente forman parte de la oposición en la institución provincial sólo tres han viajado a costa del erario. A Peris, ahora única representante de Cs en el Palau de Batlia, y a Aguar, ahora presidente de Contigo Somos Democracia, se les une el diputado provincial del PP Javier Berasaluce, a quien la Diputación le pagó en enero de 2016 un viaje, también a Madrid, para que asistiera a Fitur y que ascendió a 215,80 euros (115,80 euros de tren y 100 euros por una noche en un hotel de cuatro estrellas).

Todos estos datos son públicos, están recogidos en un portal de transparencia que la corporación provincial. Por medio del departamento que dirige el podemista Berto Jaramillo, puso en funcionamiento el pasado lunes. La aplicación, que muestra toda la información relativa a los 31 diputados y se llama 'GO!, Govern Obert', pretende acercar la actividad institucional a la ciudadanía.