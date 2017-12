Camps reaparece: «Temo que las filtraciones me causen indefensión» Camps, ayer, junto a su abogado y periodistas en la cafetería de un céntrico hotel. / EFE/Biel Aliño El expresidente recurre ante la juez y afirma que «me duele, como afectado y español, que un escrito mío enviado a la sede judicial se publique porque genera inseguridad» F. R. VALENCIA. Viernes, 15 diciembre 2017, 01:17

Su imagen era la misma que cuando presidía la Generalitat: chaqueta azul marino, pantalón gris marengo, camisa de un leve tono azul, corbata azul oscuro y gemelos con los colores de España. A Francisco Camps se le veía relajado en su reaparición pública. La última fue el 28 de septiembre de 2016, en una comisión de Les Corts. Ayer, sin organizar una comparecencia formal ante la prensa, solo una charla ante unos pocos periodistas, se vio desbordado por emisoras de radio y televisión y periódicos de papel y digitales que acudieron a preguntarle sobre Valmor, causa en la que declarará como investigado el próximo 24 de enero.

El expresidente insistió en que no era una rueda de prensa, pero aunque en un principio se negó a hacer declaraciones, finalmente las efectuó.

Camps anunció que había presentado una queja a la juez por la filtración de un documento en el que pide que «si no se va a poder poner límites a las filtraciones de mis aportaciones jurídicas, prefiero que estén los medios en mi comparecencia».

«Espero que el fiscal Anticorrupción no esté politizando la causa», asegura Francisco Camps

Dijo no tener «miedo a nada» ni «ningún problema», porque no tiene «nada que esconder» en esta investigación sobre la organización y las adjudicaciones de la Fórmula 1.

Sí teme que «las filtraciones me causen indefensión». «Sería una tragedia, y espero que no llegue a serlo, que el recurso que le envié a su señoría se vea machacado y malbaratado porque lo publicó un medio».

«Pido que se me permita defenderme sin que opinen sobre mis escritos», dijo y reclamó que los documentos que presenten las partes «se diriman en sede judicial, no fuera». Añadió que «me duele que un escrito enviado a sede judicial se publique. Me duele como afectado y como español porque crea cierta inseguridad».

Camps y su abogado, Pablo Delgado, sostuvieron que la filtración se debe investigar y que «la presunción de inocencia y el derecho a la defensa son un bien jurídico protegido».

Le preocupa que el asunto se politice, que sus comunicaciones con el juez y las partes pasen a ser motivo de opinión de unos y otros al margen del proceso judicial, por eso pidió que «los escritos de las partes se diriman en sede judicial, no fuera». «Espero que el fiscal Anticorrupción no esté politizando la causa», puntualizó Camps respecto al que calificó como «fiscal mediático, Vicente Torres», porque ha acudido en un par de ocasiones a un programa de televisión. El expresidente incidió en que las filtraciones «siempre son interesadas» y le crean indefensión.

Camps recordó que está en el juzgado no como político y que se le declaró investigado por prevaricación y malversación «por un tuit del TSJ», no por una convocatoria oficial. «¿Les parece adecuado, justo, serio, honorable», se preguntó el expresidente.

También habló de política. Recordó que fue concejal de Tráfico «y lo que está sucediendo en Valencia es una auténtica catástrofe». Alabó la «buena labor de oposición» del PP, sobre todo por «la no gestión» del Consell. Defendió que Rajoy «lo ha hecho perfecto» en Cataluña dando «una lección magistral de política y derecho constitucional». Confesó que no se ve en primera línea, «el día de mañana Dios dirá». No cree que al PP se le ocurra «proponerme algo estando investigado». Respecto a una futura candidatura, optó por que se busque «a un joven experimentado».