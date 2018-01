Camps: «No voy a abandonar el Consell Jurídic Consultiu» El expresidente del PPCV recuerda que ya fue absuelto en el juicio de los trajes, donde tuvo «más fiscales que la cúpula de ETA» EUROPA PRESS VALENCIA Jueves, 25 enero 2018, 11:53

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha asegurado que no va a dejar su puesto en el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) aunque lo pidan Les Corts Valencianes y ha asegurado que "no tiene sentido" que el parlamento valenciano hable de él hoy nueve años después de que dimitiera de su cargo.

Así lo ha aseverado Camps, en una entrevista en Onda Cero que recoge Europa Press, en la que se ha referido a la iniciativa que se vota este jueves en la cámara autonómica para instarle a que abandone su puesto en el CJC, del que forma parte en su condición de 'expresident', a raíz de las revelaciones en el juicio del caso del caso Gürtel correspondiente a la presunta financiación irregular del PP valenciano. El que fuera número 2 del PPCV Ricardo Costa apuntó ayer a la responsabilidad de Camps y afirmó que el partido en la Comunitat "se financió con dinero negro".

Al respecto, Camps ha manifestado: "Los partidos de la izquierda y catalanistas en la Comunitat Valenciana, desde hace muchos años, siendo yo presidente y dejando de serlo, me han tenido una inquina especial; es recurrente esto de Camps en el parlamento valenciano, no se olvidan de mí, llevan casi cuatro años gobernando, ya podían hablar de lo que han estado haciendo pero como no han hecho absolutamente nada se tienen que pasar el día hablando de mí".

Ha recordado que es integrante del CJC por ser expresidente de la Comunitat Valenciana y ha añadido que podrá irse o no el día que le corresponda. "Pero irme de repente porque parece que la política me lo pide, no", ha zanjado.

Financiación «correctísima»

Cuando se le ha preguntado si está en condiciones de afirmar que no hubo financiación irregular del PPCV, ha señalado que está "en condiciones de garantizar lo que se ha dicho estos años por los responsables del partido: que las auditorías que se hicieron, todo lo que se dijo en los comités y juntas directivas, lo que se llevó al Comité de Derechos y Garantías de España es que la financiación había sido correctísima".

En este punto, ha hecho notar que se ha desarrollado una instrucción judicial de muchos años en la que no fue llamado a declarar "ni como testigo". "Nadie lo pidió, ni la acusación ni las defensas, todo el mundo era consciente de que yo no tenía conocimiento alguno de la posible o no bondad o no de las cuentas del partido; todo el mundo dijo lo contrario a lo que está diciendo ahora y habrá que preguntar porque ante un juez dijeron una cosa y ahora dicen lo contrario".

Camps ha recalcado que no dio "indicación a nadie para decirle que pagara de ninguna forma ilegal" ni para el partido ni "obviamente" para él, puesto que "después de años de radiografía de todo tipo, mediática y probablemente de otras instancias, todo el mundo ha visto que lo que tengo es mi casa y punto".

Sobre si aceptaría la responsabilidad política de que el PPCV se hubiera financiado de forma ilegal y no lo hubiera detectado, el que fuera jefe del Consell y presidente de la formación en la Comunitat ha contestado que "la financiación irregular, como su propio nombre indica, lo es porque no se detecta por parte de nadie" y ha comparado la situación con un presidente de banco que no conoce todo lo que ocurre en cada sucursal.

"Lo que yo sé --ha continuado-- es que dimití hace nueve años, porque teóricamente me regalaron cuatro trajes, fui absuelto, después el Tribunal Supremo recibió un recurso de Ximo Puig y otros tres socialistas y lo ratificó y en España prácticamente no lo sabe nadie".

Cuando se la inquirido por la razón por la que dimitió si era inocente, ha apuntado: "Porque me procesaron por cuatro trajes". "Me juzgaron durante siete semanas, tuve tres fiscales en el juicio, ,más de lo que tuvo la cúpula de ETA en la Audiencia Nacional, prácticamente a fiscal por traje y un jurado popular que decidió cinco a cuatro que era no culpable".

Francisco Camps ha reconocido la "sorpresa" que le causó la declaración de Ricardo costa, con el que comió durante más de cuatro horas, junto a exconsellers y exdiputados autonómicos, en la que "en ningún momento se dijo nada" de lo que se oyó ayer en el juicio. "Más bien al contrario, que (Costa) tenía argumentos" para su defensa, "Lo oí yo y el resto de comensales".

Sobre las alusiones que hizo Costa a los gastos de actos de campaña --dijo que Camps pagó en 'b' fuegos artificiales en los actos de Mariano Rajoy en la plaza de toros de València--, Camps ha considerado que no se dijo "nada en concreto en ningún momento" y que no recuerda alguna de las acusaciones, como la contratación de un animador.

«En Valencia fuegos artificiales hay hasta en las bodas»

"Para los actos se ceden locales gratuitamente, las sillas normalmente están puestas, hay un entarimado que se lleva de acto en acto... parece que estemos montando un concierto rock de primer nivel y no es así", ha dicho el exdirigente 'popular', quien ha agregado que "en Valencia fuegos artificiales hay hasta en las bodas". "Los fuegos artificiales van en el pack de la campaña electoral en Valencia, es un cierre emotivo con fuegos artificiales y el Himno Regional".

En cuanto a las palabras de Mariano Rajoy sobre su situación actual en el PP, Camps ha comentado: "Soy militante del partido. Imagino que Rajoy se refería a que ahora no tengo ningún cargo", Y ha añadido que será siempre del PP tenga o no carné" porque es un "convencido de España".

Finalmente, al preguntarle si cambiará algo de lo que ha dicho si la justicia concluye que sí hubo financiación irregular, ha subrayado: "No voy a ir contra una sentencia, pero desde que saltó este asunto, lo único que he oído de los responsables del PP es que todo estaba hecho de forma correcta".