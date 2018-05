Campos trata de alejar al Bloc de la trama de financiación irregular y señala al PSPV Lluís Miquel Campos. / efe El hombre de confianza de Morera desliza que no eran ellos los que estaban al frente de los ministerios en la época del socialista Zapatero F. RICÓS VALENCIA. Viernes, 25 mayo 2018, 00:24

La comparecencia de Lluís Miquel Campos, jefe de la campaña electoral del Bloc en 2007 y mano derecha del entonces líder de ese partido, Enric Morera, era una de las más esperadas en la comisión de investigación de la financiación de partidos que capitanea el PP en el Senado porque su nombre se cita en el auto que señala la presunta financiación irregular del Bloc y PSPV. Y no defraudó. Campos trató de alejar al Bloc del foco de la causa judicial, al tiempo que lo ponía sobre los socialistas valencianos.

Campos desveló que el Bloc sí pidió un crédito para las elecciones municipales de 2007, que se elevó a 300.000 euros, pero no para las autonómicas, coaligados con EU. De hecho indicó que su partido -entonces no existía Compromís como se conoce ahora- no aportó un euro a la coalición porque «EU pidió un crédito al Banco Popular, se hicieron titulares de la subvención que pudiera llegar (la electoral) y con ese crédito hubo suficiente y no tuvimos que hacer aportación».

Campos vino a ratificar lo que hace un par de semanas desveló Enric Morera en ese mismo escenario: EU se responsabilizó de administrar la coalición electoral de las autonómicas de 2007. En EU no sentaron bien aquellas palabras de Morera. La entonces líder de EU, Gloria Marcos, califico de tonterías las declaraciones y dijo que el Bloc no había liquidado los gastos comunes. Y el diputado Ricardo Sixto dijo que aún les deben 18.000 euros.

Campos remarcó al menos hasta en tres ocasiones el mensaje que quería trasladar: desmarcar al Bloc de la presunta trama de financiación irregular. «No tenemos constancia de que los hechos de los que habla el auto y la investigación se hayan producido», afirmó.

«El auto señala que nosotros no estábamos en los ministerios ni en el Ayuntamiento de Benidorm ni teníamos la capacidad de gestionar gastos», dijo. Con ello apuntó al PSPV y trató de evidenciar que si hubiese habido terceras empresas que pagasen facturas electorales del Bloc, no tenían ni poder ni influencia para devolver favores con adjudicaciones, cuestión de la que sí disponían los socialistas en los ministerios y el Ayuntamiento de Benidorm. «Ustedes son una pequeña parte y no la mollar de esta trama», indicó el popular Luis Aznar, que recriminó a Campos que no tengan las facturas de aquellas elecciones. «Tenemos lo más importante: los pagos hechos desde nuestra cuenta», respondió el del Bloc.

Los otros dos comparecientes fueron Josep Ramón Tíller, militante socialista y empleado de la firma Crespo Gomar, la empresa que supuestamente ejerció de intermediaria y recibió sustanciosos contratos del Gobierno, y Gabriel Moreno, el jefe de campaña del PSOE en la ciudad de Alicante en 2011.

Aznar señaló a Tíller como «el nexo de unión» entre el PSPV -fue jefe de prensa de Lerma en el partido y jefe de gabinete de Orengo en Gandia-. Tíller, que dijo no estar investigado, restó importancia a su relevancia en el PSPV que Aznar le atribuyó, dijo que no sabía nada de financiación irregular y que la trama no es tal sino «una persecución política de Arturo Torró porque le ganábamos las elecciones municipales y en la nacionales el PP ganaba al PSPV de 20 puntos».

El jefe de campaña del PSOE alicantino en 2011, Gabriel Moreno, no recordó quién propuso a un miembro de su equipo recibir financiación y sólo supo decir «el entorno de Ángel Franco» pero «ahora mismo no sé quién es».