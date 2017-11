Caballero releva a Ábalos en el liderazgo del PSPV de Valencia La diputada autonómica afín al 'sanchismo' vapulea con 3.940 votos en el proceso de primarias a Rubén Fenollar, que logra sumar 674 apoyos J. MOLANO Lunes, 20 noviembre 2017, 00:22

valencia. Era la clara favorita en el proceso de primarias para elegir quién debía ocupar la secretaría general del PSPV de Valencia y no hubo sorpresas. La diputada autonómica Mercedes Caballero se impuso ayer a Rubén Fenollar, un exsecretario general de Joves Socialistes. Caballero obtuvo 3.940 votos (80,1% del total) por los escasos 674 apoyos (13,7%) de su rival que le permiten tomar así el relevo de José Luis Ábalos, que llevaba desde el año 2012 al frente del partido en la provincia. Se trata de una elección continuista, ya que la dirigente es una de las personas de la máxima confianza del líder saliente, ahora número tres federal y uno de los referentes más activos del 'sanchismo' dentro del socialismo valenciano. También se contabilizaron 291 votos en blanco y 11 nulos.

Caballero era quien tenía casi todas las papeletas para resultar vencedora. La principal incógnita de la jornada de ayer tuvo más que ver con cuál sería la movilización real de la militancia en esta tercera llamada casi consecutiva a unas primarias entre los socialistas valencianos -las federales primero que encumbraron a Pedro Sánchez y las nacionales después que hicieron lo propio con Ximo Puig-. En el entorno de la diputada autonómica se asumía que algunos cargos del partido preferían que el resultado de la votación no arrojase un triunfo arrollador de la colaboradora de Ábalos, con el objeto de evitar que se pudiera realizar algún tipo de lectura en clave orgánica que no favoreciera a Puig. No obstante, la paliza llegó.

La participación en estas primarias fue finalmente del 51,72%, según los datos facilitados por el PSPV. Votaron un total de 4.916 militantes entre los 9.421 afiliados al partido en la provincia de Valencia que podían participar en este proceso.

«La militancia ha hablado claro y ha dicho de forma mayoritaria que quiere este proyecto», dice la ganadora

Caballero, al conocer el resultado final de las votaciones quiso compartir la alegría por haber resultado ganadora con los militantes que se encontraban ayer en Blanquerías y también agradeció a su oponente que hubiera participado. La nueva secretaria general del PSPV de Valencia resaltó que «la militancia ha hablado claro y ha dicho de forma mayoritaria que quiere este proyecto para la provincia».

La diputada autonómica también resaltó que «los socialistas hemos dado de nuevo un ejemplo de democracia interna y desde mañana daremos ejemplo de unidad, de un partido preparado para ganar las elecciones en 2019». Caballero agradeció a la militancia «el respaldo mayoritario que ha recibido la candidatura que represento» y se comprometió a «trabajar desde mañana mismo por construir una agrupación de agrupaciones, un partido fuerte, más democrático y participativo».

Fenollar, por su parte, lejos de lamentarse por los resultados cosechados, admitió sentirse orgulloso por las personas que depositaron su confianza en él y por haber podido concurrir en estas primarias. Asimismo, aseguró que se «volverá a presentar una y mil veces». «Vengo de las bases, nadie esperaba que lograra los avales. Esto es el principio de un movimiento progresista y luchador de las bases y vamos a seguir en nuestro camino al lado de Mercedes y no de frente», declaró.