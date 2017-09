Caballero se presenta hoy para liderar «la candidatura de consenso de Puig y Sánchez» La diputada autonómica Mercedes Caballero. / Damián Torres La aspirante a dirigir el PSPV provincial dice que la militancia ya decidió «que los proyectos de los líderes federal y 'de País' debían de ser el mismo» A. C/ F. M. VALENCIA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:16

La diputada autonómica Mercedes Caballero presenta hoy en Moncada su precandidatura a la secretaría general del PSPV en la provincia de Valencia. Caballero, considera que «la militancia ya decidió que los proyectos de Pedro Sánchez y Ximo Puig debían ser el mismo» y por ello se presenta para liderar «la candidatura de consenso» de ambos dirigentes.

Caballero asume el análisis que desde el entorno de Ximo Puig se ha venido haciendo respecto a la conveniencia de que los congresos provinciales que los socialistas valencianos abordarán en las próximas semanas no repitan el esquema de confrontación se produjo en el cónclave federal y en el 'de País'. Ximo Puig y Pedro Sánchez han abierto una nueva etapa, con la voluntad de superar diferencias y poner el acento en lo que les une. «Las resoluciones aprobadas en el consejo federal y las que salieron del de Elche no son tan diferentes», recordó ayer Caballero.

La diputada socialista no solo respalda el liderazgo del secretario general nacional sino también el de Puig. Ayer, en declaraciones a este diario, recalcó que si es elegida finalmente líder provincial del PSPV pondrá todo su empeño para que el jefe del Consell gane las elecciones y continúe al frente de la Generalitat en 2019, «de la misma forma que lo haré cuando lleguen las generales para que gane Sánchez». Caballero sigue defendiendo la idea de que el consenso tiene que generarse alrededor del proyecto que representa y se muestra abierta a integrar las diferentes familias del partido. «Vamos a trabajar por el PSPV que la militancia diseñó en Madrid y en Elche, con un proyecto aglutinador y de consenso en el que todos nos sintamos representados», insistió.

El entorno de Caballero insistió en que el objetivo de la diputada autonómica no es otro que el de cerrar heridas. Caballero es una persona de la máxima confianza del secretario federal de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero otros destacados sectores del socialismo valenciano, que en el congreso de Elche contribuyeron al triunfo de Puig, también se han pronunciado ya de forma favorable a que Caballero represente esa nueva posición de suma en el socialismo de la provincia de Valencia.

El camino de Caballero parece despejado ya que en la actualidad tan sólo cuenta con un rival, el militante de base Rubén Fenollar, que no parece contar con amplios respaldos. El que confirmó ayer que no descarta presentar su candidatura es Jorge Rodríguez. El presidente de la Diputación de Valencia, preguntado sobre su intención de presentarse como candidato al congreso provincial, quiso ser claro: «No, no lo descarto».

Rodríguez, que admitió que lo mejor «para el partido sería conseguir evitar una nueva confrontación», señaló no obstante que las primarias «no son un procedimiento de dirigentes del partido ni de delegados, sino de militantes». «En último término serán los militantes quienes, mediante su voto, decidan quién quieren que dirija el partido en la provincia de Valencia», remarcó. Un mensaje que parece restar protagonismo a la llamada al consenso que él mismo hizo hace unas semanas, y que da prioridad ahora a que la militancia se pronuncie -lo que implicaría una confrontación entre dos candidatos-.

El dirigente socialista también aseguró que «queda un largo camino, el congreso no se ha convocado todavía y queda tiempo para poder hablar del tema».