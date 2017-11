Caballero, gran favorita en el cierre de presentación de avales

valencia. El plazo para la presentación de avales para disputar la presidencia del PSPV en la provincia de Valencia finaliza esta tarde a las 17 horas. Fuentes de la dirección de Blanquerías admiten que la diputada Mercedes Caballero, una de las personas de más confianza del actual secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se mantiene como la gran favorita.

Caballero podría llegar a no tener rival en el caso de que la única alternativa que hasta el momento ha movido ficha para competir con ella, Rubén Fenollar, no consiga los 300 avales que necesita para superar el corte y presentar candidatura. En el entorno de Caballero no dan la carrera por ganada ni a Fenollar por derrotado. Habrá que ver mañana, una vez se cierre el plazo, si el candidato alternativo ha logrado recoger los suficientes apoyos entre las diferentes corrientes del socialismo que conviven en la provincia de Valencia. Desde Blanquerías advierten de que lograr los 300 avales es «relativamente sencillo» sin que sea necesario maniobrar ni contar con un respaldo organizativo notable. Algo que no es compartido por otras fuentes del PSPV, que consideran que Fenollar, exsecretario de Joves Socialistes de Aldaia, tendría muy complicado por sus propios medios lograr ese número de apoyos a nivel provincial.

Caballero, uno de los referentes más activos del sanchismo en el socialismo valenciano, se sitúa como la principal favorita para convertirse en la sucesora de Ábalos. No obstante, la diputada autonómica mantuvo recientemente conversaciones con responsables de Organización del PSPV a nivel autonómico y en la conversación se sacó a relucir la posibilidad de que se hayan producido algunos movimientos en el seno de la provincia con el fin de promover el apoyo a Fenollar para reunir los avales. El lermismo y la FSP en la ciudad de Valencia, o incluso algunos de los referentes locales cercanos al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, han quedado señalados como los captadores de los apoyos para el exsecretario de Joves Socialistes de Aldaia, lo que podría decodificarse como una maniobra contra Ábalos y su círculo de confianza más que como el respaldo a Fenollar, que lo habría desvelado en alguna conversación privada que ahora deberá confirmarse como cierta, o no.