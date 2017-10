Caballero: «Mi candidatura no es personalista» Jueves, 19 octubre 2017, 00:20

Mercedes Caballero remarcó ayer que su candidatura no es «personalista» sino que busca «aunar todo el consenso posible de los militantes para trabajar en un objetivo común», las elecciones de 2019. La declaración no es baladí. El proceso que arranca ahora debe abordar la conformación de una ejecutiva en la que tendrá representación el entorno de Puig, pero también la FSP, IS, el propio Bielsa y todas aquellas sensibilidades que, con mayor o menor contundencia, le cerraron el camino a Rodríguez.