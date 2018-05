Bronca y desencuentro del Botánico en Les Corts El síndic del PSPV, Manolo Mata, y el de Compromís, Fran Ferri, escuchan al exsíndic de Podemos, Antonio Montiel. / efe La ley del nuevo ente se aprueba después de meses de negociación con la condición de modificarla hoy mismo | Podemos lanza un órdago al PSPV por el Consell Audiovisual aunque lo retira tras un pacto manuscrito de última hora BURGUERA VALENCIA. Viernes, 11 mayo 2018, 00:24

Les Corts acogió ayer una bronca de calado entre los firmantes del Pacto del Botánico, el tripartito del PSPV, Compromís y Podemos. Determinante el desencuentro por cómo se desarrolló y por el modo en que se apañó, que permite sacar conclusiones. En primer lugar, que a pesar de la tensión, la alianza se mantiene pase lo que pase. También se evidenció que la coordinación parlamentaria de los 'botánicos' es escasa y que el PSPV, en teoría el partido dominante y moderado, no controla la situación. Y como remate, se constató que la vicepresidenta del Consell y líder de Compromís es una de las apagafuegos de los desaguisados tripartitos. En formato doméstico: si ayer no aparece mamá (Mónica Oltra), el adolescente (Podemos) de la familia la lía parda mientras papá (Ximo Puig) mira hacia otro lado barruntando que fuera de casa, por ejemplo en China, se está fenomenal.

El pleno de Les Corts se había desarrollado en un formato alto tibio. La sesión de control dio de sí lo que fue el choque entre PP y Consell. Posteriormente, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dio cuenta de su periplo asiático, una comparecencia que derivó y derivó hasta llegar a los conciertos de Julio Iglesias pagados por el IVEX (seis millones de euros). Llegó el momento de aprobar la Ley del Consell Audiovisual, y la bomba explotó.

El exsíndic de Podemos y actual diputado 'de infantería', Antonio Montiel, se marcó un farol: «O se aprueban nuestras cinco enmiendas, o no apoyaremos la ley en sus términos actuales». La síndica del PP, Isabel Bonig, abrió los ojos y exhibió media sonrisa. Los podemistas reclamaban que el nuevo ente no esté configurado por siete vocales de los cuales dos los designe el Ejecutivo y cinco (uno por partido) Les Corts, pues es un modo de que PSPV y Compromís (o quien en el futuro configure la mayoría), controlen el Consell Audiovisual, ente que ayer los oradores socialistas y nacionalistas vendieron como un «órgano independiente». A Montiel le sublevaba, además, que los elegidos por el Ejecutivo no rindan cuentas a Les Corts y que el presidente del Consell Audiovisual lo elija el presidente de la Generalitat.

Órdago de Podemos y terror en el ultramarinos. El síndic del PSPV, Manolo Mata, se levantó como si un resorte le impulsase a negociar lo que durante meses no se negoció. A todas estas, en Ciudadanos veían cómo pasaba la bola de lado a lado sin que nadie se la pasase, pues ellos ya habían dado su voto a favor. El PP anunció su oposición por considerar que el ente será un órgano politizado. Los populares auguran que pasará «lo mismo que en À Punt». Mata y Montiel negociaron. Fracaso. El síndic socialista susurró a Mercedes Caballero, la ponente del PSPV en el debate, que pidiese un receso. Lo pidió. Cinco minutos, que fueron 25. Al final, todos frente al escaño de Oltra, que se lleva a Antonio Estañ, síndico de Podemos, aparte. La crisis se salda con un papel donde, escrito a mano, todos menos el PP se comprometen a presentar una proposición hoy mismo que modifique la ley aprobada ayer. «En técnica legislativa es un fraude y en modo vulgar, una chapuza», aseguraron desde el PP. Montiel levantó las cejas con gesto de resignación tras una votación que aprobó la ley sin sus enmiendas. Gana el Consell. Posteriormente, el podemista afirmó que se había llegado a un acuerdo que supone un «híbrido». El gesto de Estañ era más relajado. Es cierto que Podemos no pudo, pero también lo es que el farol lo lanzó Montiel, y que fue él quien tuvo que rectificar.