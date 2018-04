Bravo dice que sí autorizó el abono de la pericial pedida por la juez La especialista renunció al encargo de la magistrada porque no se le adelantó parte del coste, pero Justicia recuerda que eso nunca se realiza EP/ S.P. VALENCIA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:20

La conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas encabezada por Gabriela Bravo aseguró ayer que autorizó en abril de 2017 el presupuesto previsto para realizar una pericial en el marco de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investigaba la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc en la campaña electoral de 2007.

Según se indicó desde el departamento, el 22 de marzo de 2017 el juzgado pidió al Servicio de Gestión de Unidades y Planificación de la Oficina Judicial de la Dirección General de Justicia que autorizara la designación de un agente de la propiedad inmobiliaria de Madrid para la realización de una tasación pericial acordada en la causa, que había sido declarada secreta. El 28 de marzo de 2017 el jefe del Servicio de Gestión de Unidades y Planificación de la Oficina Judicial de la Dirección General de Justicia solicitó al juzgado información sobre el coste de la pericia ordenada.

El 7 de abril de 2017 el juzgado informa de que la pericial consiste en la valoración de un inmueble y que el coste de la misma asciende a 2.000 euros más IVA y el 19 de abril de 2017 se autoriza el presupuesto previsto para la realización del informe pericial. Autorizado el abono del coste del informe ordenado la conselleria «no ha tenido ninguna otra intervención en ese asunto, habiendo permanecido ajena a cualquier circunstancia relacionada con ese asunto».

La juez, en su auto, recoge que la especialista no realizó el informe porque se produjo una falta de provisión de fondos, es decir, que no se le adelantó parte del dinero. Por este motivo, la agente de la propiedad renunció al encargo. Fuentes de la Conselleria recuerdan que ese no es el procedimiento que se sigue en «todos» los casos y que los informes se pagan una vez se han realizado.

Desde el PP, en cambio, anunciaron que van a pedir la comparecencia de la consellera de Justicia por esa supuesta «falta de medios» en la Administración.