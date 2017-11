Bonig exige a la patronal que justifique en qué gasta la subvención del Consell Isabel Bonig, en una intervención en Les Corts. / Efe Podemos secunda al PP en el rechazo a las subvenciones nominativas a Air Nostrum, la CEV y sindicatos como UGT y CC OO BURGUERA Valencia Martes, 28 noviembre 2017, 13:40

La sindica del PP, Isabel Bonig, se ha reafirmado en su rechazo a las líneas de subvenciones nominativas a empresas como Air Nostrum, patronales como la CEV o sindicatos mayoritarios como UGT y CC OO. Bonig reclamó abrir las partidas presupuestarias del Consell a otras entidades porque “no sólo hay chiringuitos políticos".

Matizó, no obstante, que no considera a la CEV un chiringuito que sí exigirá saber dónde va el dinero que le asigna el Consell, un millón de euros, y que enumere los proyectos que realizará la patronal con ese dinero. Podemos secundó la idea de Bonig de reflexionar sobre la subvencsi bien precisó, al igual que Compromís, que no participará en “venganzas” del PP hacia la CEV, que es lo que sugiere la izquierda que pretende Bonig tras el apoyo de la patronal a la manifestación del 18N. Bonig llegó a asegurara que las subvenciones se basan en una ley del PP de 2015 y que se equivocaron con aquella norma.