Bonig reta a Boluda y Navarro a dar un paso adelante «para hacer política» Isabel Bonig, ayer, en su visita a Casa Caridad. / IRENE MARSILLA La líder del PP recuerda que su partido es «libre», desafía a los presidentes de la patronal y del lobby empresarial y dice que no sólo Puig está anticuado BURGUERA VALENCIA. Jueves, 28 diciembre 2017, 00:58

La presidenta del PP, Isabel Bonig, afronta la renta final del año con varios frentes abiertos difíciles de prever hasta hace unas semanas. La líder de los populares en la Comunitat está a malas con la patronal, con el principal lobby empresarial autonómico y con una de las principales corporaciones de la Comunitat, Air Nostrum. Es improbable que Bonig se coma las uvas junto a los líderes empresariales. Ayer tuvo para todos ellos un recuerdo, y no especialmente cariñoso, aunque ciertamente tampoco es que desde el lado del gran capital valenciano le lluevan entrañables christmas.

En los últimos días, el presidente de la CEV (Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana), Salvador Navarro, ha calificado de «pataletas» las críticas de Bonig a las ayudas directas del Consell a la patronal autonómica. Igualmente, Vicente Boluda, como presidente del lobby AVE (Asociación Valenciana de Empresarios), señaló el pasado jueves que el PP valenciano carece de un liderazgo atractivo y dudó de si Bonig distingue la CEV de una marca de perfumes. La aludida, al ser preguntada ayer por este tipo de valoraciones, inicialmente optó por evitar el choque. Sin embargo, la síndica del PP no ha nacido para eludir la pelea. Así que no pudo resistirse a retar tanto a Navarro como a Boluda, a los que además, de manera indirecta, situó junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el lado de la vieja política.

«Yo no pienso perder ni un sólo minuto en contestar al señor Navarro y al señor Boluda. Como buena liberal, creo en la libertad de expresión y la gente es muy libre de expresarse», comenzó a decir Bonig ayer, al comparecer ante la prensa antes de iniciar una visita a Casa Caridad. No obstante, la dirigente popular añadió: «Si quieren hacer política también podrían dar un paso adelante y entrar en política, pero no pienso valorar sus palabras. Cada uno se fija sus estrategias y es muy libre de dar su opinión. Lo único que puedo decir es que el PP, hoy, es un partido libre para fijar su estrategia después de años complicados, y esa estrategia es la defensa de la mejor tierra de España, que es la Comunitat, de un proyecto dentro de España y de los cinco millones de valencianos». La síndica del PP apeló hace un mes a la libertad de su formación para defender un «cambio de paradigma», según lo definió entonces, que explica su posicionamiento contrario a que el Consell otorgue subvenciones directas a los sindicatos UGT y CCOO, así como a la CEV. La pasada semana, Bonig calificó el millón de euros otorgado a estos dos sindicatos y a la patronal por el Gobierno valenciano que preside Ximo Puig como «privilegios franquistas», y ayer insistió en la idea.

«La Intervención de la Generalitat y el CJC han advertido ya en alguna ocasión de que necesitamos un plan estratégico de subvenciones, determinar cuáles son nuestros objetivos sin mantener privilegios, y pretender que Caritas, Casa Caridad o Cruz Roja tengan que optar a las ayudas públicas por libre concurrencia mientras otras no lo hacen. Habrá que determinar a qué le damos prioridad. De nada habrá servido la crisis si no somos capaces de cambiar las cosas. El PP está dispuesto a hacerlo, y me da la sensación de que Puig viene de la vieja, vieja, vieja, muy vieja política, y con él mucha otra gente», indicó Bonig.

La presidenta de PPCV anunció que presentará una iniciativa en Les Corts para recuperar las líneas nominativas en los Presupuestos de la Generalitat para Cruz Roja, Cáritas, Casa Caridad y todas las entidades sociales que tienen una red de implantación en la Comunitat y prestan un servicio fundamental.

«No puede ser que haya determinadas entidades que tengan líneas nominativas directas» en los presupuestos de la Generalitat, «como tres millones para aviones» (en referencia a una subvención para Air Nostrum contemplada en las cuentas del Consell para 2018) «o ayudas para los sindicatos más representativos y la patronal, mientras que entidades sociales como Cruz Roja o Cáritas tienen que ir a libre concurrencia», señaló Bonig, quien recordó que las ayudas recibidas por entidades benéficas como Casa Caridad se han ido reduciendo paulatinamente según ha ido avanzando la legislatura: «Cruz Roja o Casa Caridad, que hacen una labor fundamental, tienen que ir a libre concurrencia y a Casa Caridad se le da ahora 180.000 euros», frente a los más de 480.000 euros que recibió con el último gobierno del PP, destacó la síndica de los populares antes de visitar las instalaciones de la entidad en el Paseo de la Petxina de Valencia.