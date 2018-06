Bonig: «Que Puig y Oltra reclamen a Sánchez lo que tanto exigían a Rajoy» Bonig y Moreno, ayer en La Pobla de Vallbona. / lp La presidenta del PPCV recuerda que le dijeron «de todo» cuando se aprobaron los presupuestos del Ejecutivo central S. P. Domingo, 3 junio 2018, 00:57

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, reclamó ayer «que Puig y Oltra reclamen a Sánchez lo que tanto exigían a Rajoy». Bonig también pidió lealtad a Sánchez con la Comunitat. «Cuando se aprobó el presupuesto hace quince días me dijeron de todo, que nos conformábamos con las migajas. Espero que Puig y Oltra reconozcan que los presupuestos eran buenos o que empiecen a reclamarle ya al señor Sánchez aquello que reclamaban al señor Rajoy», señaló ayer la dirigente popular en un acto celebrado en La Pobla de Vallbona.

«En esta tierra hace falta mantener los trasvases, necesitamos agua y alcanzar un pacto nacional del agua. Que se cambie el modelo de financiación que margina a esta Comunidad y que siempre el PP ha apoyado el cambio de este modelo aprobado por Zapatero, y más inversiones y, sobre todo, algo fundamental: libertad. Hoy sobre todo en materia en educativa, en esta Comunidad donde la lengua nunca ha sido motivo de enfrentamiento, los socialistas y nacionalistas de Compromís ejecutan la misma hoja de ruta de los nacionalistas catalanes y vascos», señaló la portavoz del PP en Les Corts, acompañada del presidente de la gestora del PP de la provincia de Valencia, Rubén Moreno, y Mari Carmen Contelles, portavoz del PP en la Diputación de Valencia, que participaron en el acto 'En primera persona' de La Pobla de Vallbona, celebrado a pie de calle donde se han sometido a las preguntas de los asistentes.

Bonig aseguró que «en este periodo hemos reconocido errores, cosas que se han hecho mal y gente que no ha estado a la altura, pero no vamos a pedir perdón por ser del PP. Estamos orgullosos del ser del PP y trabajaremos por nuestra tierra Valencia y por nuestro país que es España, la mejor nación que la hacemos los 45 millones de españoles y ahí estará el PP defendiéndola siempre». Bonig afirmó que «el PP nunca se rinde y está a pide calle para iniciar la reconquista tras una moción legitima pero que no esconde malas artes».

«No por salir a criticar antes al presidente va a hacer más méritos», advirtió Mata a Bonig La dirigente del PPCV recordó la necesidad de agua y de un nuevo sistema de financiación

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, replicó horas después a Bonig reclamándole «un poquito de paciencia», y recordándole que Sánchez tomó posesión del cargo ayer y que hay que ser «respetuoso con sus primeras decisiones».

«No por salir a criticar antes al presidente de España va a hacer más mérito internos dentro del PP», le reprochó Mata a Bonig, a quien le afeó que señale que el Consell que dirige el presidente Ximo Puig sigue los mismos pasos que Cataluña.