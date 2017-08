Bonig: «El proceso para la nueva RTVV es una estafa a los valencianos» Isabel Bonig. / Manuel molines La secretaria general del PPCV dice que nadie se ha puesto en contacto con ellos para cubrir la vacante de su grupo en el Consejo Rector EFE Lunes, 14 agosto 2017, 00:04

valencia. La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, manifestó que todo el proceso para la puesta en marcha de la nueva RTVV «es una verdadera estafa y engaño a los extrabajadores, al sector audiovisual y a los valencianos». Bonig indicó que se está demostrando que Ximo Puig y Mónica Oltra, que el PSPV, Compromís y Podemos, «utilizaron» de manera «demagógica y como arma para hacer daño al PP» la radiotelevisión autonómica y recordó que el PP la «cerró en solitario» en noviembre de 2013.

En su opinión, después de dos años del nuevo Consell, se está viendo que el proceso para la puesta en marcha de la nueva cadena pública «está siendo caótico», y, además, el modelo elegido «va a cometer los mismos errores que tenía» la anterior. Así, Bonig aseveró que será una cadena pública con «un exceso de personal, con endeudamiento» y a la que habrá que dedicar «mucho dinero».

Todo ello, añadió, en un momento en el que el Consell «no puede pagar la dependencia», hay 18.000 personas en lista de espera, debe 14 millones a los centros especiales de empleo y «no paga las becas, a los colegios o el comedor escolar», pero sí tiene dinero «para abrir una televisión».

Preguntada sobre si el PP tiene previsto cubrir su vacante en el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Bonig indicó que nadie se ha puesto en contacto con ellos ni les ha dicho «nada» al respecto, por lo que desconocen si la tienen que nombrar o no. En todo caso, afirmó que no van a «permitir» que ningún otro grupo «tache a personas simplemente porque no les caen bien», pues en su opinión todas las personas que proponen los grupos políticos «son merecedoras de todo el respeto».

«No nos parece bien esa forma de señalar entre buenos y malos y de enfrentar entre unos y otros que es muy típica del PSPV, Compromís y Podemos», indicó Bonig, para quien esa es «una mala práctica democrática», y además destacó que el PP ha aceptado a las personas propuestas por otros grupos, aunque unas les caigan mejor y otras peor.

El pasado mes de octubre, el Partido Popular abandonó su bancada en Les Corts en la votación de los miembros del Consejo Rector de la nueva RTVV como protesta al veto de los demás grupos a una de sus candidatas, Maite Fernández. Esta quedó fuera del órgano de administración y dejó una vacante. Sin embargo, sí se aprobó el nombramiento del otro candidato popular, Vicente Cutanda.