Bonig: «Tienen dinero para una televisión, mientras los niños están en barracones»

A. RALLO Valencia Sábado, 2 septiembre 2017

Isabel Bonig ha comenzado el acto de clausura de la cumbre de senadores y diputados que desde el viernes se celebra en Valencia. La presidenta del PP valenciano encontró el pasado viernes el respaldo de Cospedal y Maíllo tras las dificultades que han sacudido la formación en la Comunitat. Bonig, tras guardarse un minuto de silencio por las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils, ha recordado a los que se manifestaron en Barcelona en defensa de la libertad.

"El PP es e único que habla de los problemas de la gente. Denota la fortaleza de este partido, que sabe leer las aspiraciones y necesidades de la gente", ha destacado en el comienzo de su discurso. Y eso, en una política de "baja calidad", donde se atacan las ideas en vez de confrontar modelos, los gobiernos del cambio han demostrado que no se puede votar desde prejuicios ideológicos, ha comentado. "Nadie tiene un proyecto de nación".

La presidenta del PP ha aclarado que su partido trabaja por la unidad, la cohesión y el crecimiento de España, "una gran nación cuyo concepto no puede ser discutido". Ha aprovechado para criticar a Compromís, que quiere establecer un modelo similar al catalán. "Han empezado por la educación, el arma más poderosa". Así, eliminaron la elección de los padres, atacaron a la concertada y luego impusieron un chantaje lingüístico, según ha explicado. Oltra, tras el fallo contrario del TSJ que frenaba la política lingüística, "hizo lo mismo que los nacionalistas catalanes, que el TSJ no puede ser una segunda cámara y que los jueces no se han presentado a elecciones". La protesta de Escola frente al TSJ del pasado viernes "también recuerda lo que ha sucedido en Cataluña".

"Todo proyecto nacionalista necesita de una televisión para atacar y adoctrinar, pero si no hay dinero para la dependencia y para rebajar las listas de espera... Hay dinero para una televisión publica? Y los niños en barracones", ha proclamado la responsables popular.

Bonig ha explicado su postura respecto a la futura manifestación en defensa de una mejora del sistema de financiación. La responsable ha insistido en que no irán a la manifestación porque no es el momento de tomar las calles y ha aconsejado negociar y buscar acuerdos para el Consejo de Política Fiscal.