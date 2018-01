Bonig cree que el proyecto del presidente se encuentra «paralizado y agotado» La líder del PP afirma que no se puede usar la infrafinanciación como un comodín «para todo lo que no se hace» F. R. VALENCIA. Martes, 2 enero 2018, 00:04

La líder de la oposición y del PPCV, Isabel Bonig, afirmó que el presidente Puig no dijo ayer nada nuevo en su mensaje del primer día del año. «Comenzó 2017 diciendo que quedaba casi todo por hacer y un año después su Consell sigue paralizado y además está agotado», aseguró.

Para Bonig, el presidente ofreció «el mismo mensaje que repite desde hace tres años» y criticó que Puig reconoció abiertamente el año pasado «que quedaba casi todo por hacer, y hoy seguimos igual. Las leyes estrella han sido recurridas por inconstitucionales, seguimos con los problemas en sanidad y en políticas sociales».

Criticó que el presidente no realizase «ni un solo anuncio» ni explicase «cómo pretende hacer todo lo que dice que queda por delante. Puig, como su Consell, no tiene ni una sola propuesta, está en funciones».

Inicidió en que si bien Puig habló de que el reto es reducir las listas de espera, «no dice cómo ni parece haber hablado del tema con su consellera Montón, que es el verdadero problema de la sanidad valenciana. Habla de dependencia y se olvida de los atascos y de las personas que han fallecido esperando la prestación».

La popular lamentó que Puig pasase «de puntillas» por «el chantaje lingüístico» en los colegios y que no mencionase «la palabra libertad, que es lo que piden los padres».

Bonig dijo que no se puede utilizar la infrafinanciación «como un comodín para todo lo que no se hace» y que «las broncas internas, las pocas ganas de trabajar y la nula capacidad de gestión son los verdaderos motivos por los que están agotados». La síndica del PP señaló que «no se puede ser tan autocomplaciente y achacar lo que no se ha hecho a otros».

La autocomplacencia de Puig también la criticó la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, a quien pidió que «debería ofrecer algo más que palabras vacías». Afirmó que el presidente «se equivoca adoptando una actitud victimista» y que «el mensaje de 'España nos roba' no tiene sentido y no es la solución a los problemas de los valencianos».